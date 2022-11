La terrorífica película que es furor en Netflix

Si sos un fanático de las peliculas de terror, no te pierdas esta película de Netflix. Melanie: Apocalipsis Zombie (The Girl with All the Gifts), te mantendrá entretenido durante toda su historia.

La película de terror trata sobre un futuro apocalíptico: la humanidad en su totalidad fue afectada por una enfermedad proveniente de un hongo, que convierte a las personas en zombies. En esta realidad, solo un grupo de niños que se encuentran en una base militar, parecen ser inmunes a dicha afección.

La historia cuenta la vida de Melanie, una niña que pertenece a este grupo de personas inmunes, que escapa de la base militar de alta seguridad. Un científico y una maestra encuentran a la niña, y descubren que puede ser la clave para salvar la humanidad.

La película está protagonizada por la actriz británica Sennia Nanua, el director y guionista Paddy Considine y la actriz Gemma Arterton.

Tiene una duración de casi dos horas y está disponible en Netflix.