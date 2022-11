Indignación y "RCP masivo": la marcha de los médicos, desde adentro

La columna, encabezada por un cartel que rezaba “Salud en lucha” y al compás de bombos y trompetas, llegó a la Plaza de Mayo cerca del mediodía. Pese al intenso calor, un gran número de profesionales y técnicos del sector marchó en el marco de una jornada de paro nacional, con manifestaciones en las principales ciudades del país.

“Salud pública gratuita de calidad” y “que nadie gane menos que la canasta básica”, fueron algunas de las consignas esgrimidas durante una jornada que culminó con un “RCP masivo”, una especie de muestra gráfica del delicado estado que atraviesa el sector.

“Para frenar el ajuste del sector, queremos frenar las condiciones de precarización”, vociferaba una de las oradoras desde la parte trasera un camión estacionado frente a la plaza, sobre la Avenida de Mayo. “Con aplausos no se llena la heladera”, recordó, en referencia a lo ocurrido durante la pandemia.

Profesionales de la salud de los hospitales Posadas, Garrahan, Penna y Durán, entre otros, se dieron cita en el centro porteño con carteles y banderas con leyendas como “salario igual a una canasta familiar” o “la vocación no justifica la explotación”.

Además de la masiva marcha en la Ciudad de Buenos Aires, las distintas agrupaciones también encabezaron manifestaciones en localidades de la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, Santa Fe, ciudades de la Patagonia y en Jujuy, entre otros puntos.

La “jornada de lucha y manifestaciones” fue convocada por los trabajadores profesionales y técnicos de la salud agrupados en la Federación Sindical de Trabajadores de la Salud (Fesintras). Además,se realizó una medida de fuerza en el Hospital Garrahan dispuesta por la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud, a la vez que participaron de la marcha distintos sectores y trabajadores "autoconvocados".

La marcha de los médicos en primera persona

MDZ estuvo en la movilización realizada en la Ciudad de Buenos Aires y dialogó con algunos de los profesionales, quienes contaron en primera persona cómo es su día a día y cuál fue el objetivo de la protesta.

“Nuestro sueldo es paupérrimo, nos vemos claramente desfavorecidos por la situación que atraviesa la Salud. Además, tenemos residentes que empezaron a trabajar el 1 de octubre y todavía no han cobrado su sueldo, que es una constante todos los años. Es vergonzoso que alguien que trabaja lo que trabajan nuestros compañeros no perciban su sueldo”, señaló Elías, residente del Garrahan.

Y detalló: “Esto es una lucha en conjunto por las condiciones de trabajo, no sólo por el sueldo. El Hospital tiene becarios, gente que trabaja en negro. No se puede más seguir así. Seguimos el ejemplo de la gente de Ciudad, que lograron un cambio increíble, aunque les costó muchísimo. El objetivo es tener un sueldo por encima de la canasta básica y que nunca más tengamos que vivir una situación así después de la pandemia”.

Ana Laura, del Hospital Posadas, sostuvo que nunca en sus 20 años de experiencia vivió una situación similar: “Esta movilización es una lucha por un salario digno, luego de dos años de pandemia, de tener aumentos muy por debajo de la inflación. Trabajo hace 20 años en el Hospital Posadas, estoy a cargo de una sala de internación de pediatría. Esta movida nunca la vi en 20 años. Siempre hay reclamos segmentados dentro del sistema de salud, pero ahora estamos todos juntos después de una pandemia que nos dejó extenuados a todos”.

Damián, por su parte, contó que trabaja “en tres hospitales del conurbano bonaerense y en dos centros privados”. “La realidad es que después de mucho estudio, de muchos años de dedicación, hoy por hoy no tengo derechos laborales básicos como vacaciones, aguinaldo, ART, faltar por enfermedad. Me tomo unos días de descanso y no cobro un solo peso. En todos los lugares donde trabajo cobro a destajo: es decir, por el volumen de lo que hago”, explicó a este medio.

“Cada vez hay menos médicos, menos docentes, porque son trabajos que las generaciones nuevas no quieren estudiar y vivir de esto. No quieren vivir como vivimos nosotros, ni pasar por lo que pasamos nosotros. No quieren estar acá marchando. Por eso es importantísimo lo que están haciendo los residentes y los concurrentes. Tenemos que estar unidos a la lucha y seguir adelante”, agregó.

RCP masivo como método de protesta

El acto culminó con un “RCP masivo”: decenas de profesionales de la salud realizaron un simulacro de esta maniobra de reanimación con almohadones pintados con un corazón y el nombre “Garrahan”.

Mientras tanto, una de las oradoras trazaba un paralelismo entre la importancia de realizar un RCP en la vía pública para salvar una vida y la situación que atraviesa actualmente el sector de la Salud.

Como puede ocurrir durante un evento de este tipo en la calle, cientos de médicos cerraron la manifestación con gritos de “ayuda”.