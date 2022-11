Aún no se sabe qué pasará con los servicios en el Perilago de Potrerillos este verano

Que Mendoza es una de las provincias argentinas con más turistas nacionales e internacionales no es novedad, tampoco que durante el verano se recurre a ríos y espejos de agua por las temperaturas altas y el calor agobiante. Pese a ello, y a semanas del inicio de las vacaciones, desde el Gobierno provincial aún no se ha resuelto qué pasará durante la temporada alta con los servicios en el Perilago de Potrerillos, uno de los atractivos más visitados.

Como en un loop, todos los años sucede lo mismo. Aquellos mendocinos y turistas que se acercan hasta la zona del dique Potrerillos para disfrutar del paisaje y refrescarse en sus aguas no encuentran instalaciones ni servicios para hacer su paseo más ameno. No hay baños, no hay sombra, no hay dónde comer, no hay zonas donde hacer pic-nic, no hay comodidades.

En julio de este año, por primera vez en 20 años, se adjudicó a dos oferentes (Potrerillos Resort SA y MendoTravel SRL) el proyecto integral de desarrollo del nuevo polo turístico del Perilago Potrerillos, que incluirá infraestructura turística y deportiva, el proyecto quiere garantizar el acceso público, libre y gratuito a toda la costa. La obra llevará tiempo en finalizarse, por ello es urgente encontrar alternativas para terminar, de manera momentánea, con esas falencias que llevan más de dos décadas. Pero aún desde la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, organismo a cargo, no se sabe con exactitud qué harán para responder a esta demanda.

“La semana próxima los dos oferentes deben presentar sus propuestas para ver y evaluar qué servicios se pueden poner en funcionamiento para este verano”, respondieron escuetamente desde Ambiente ante las insistentes consultas de MDZ. La documentación llegará a manos de los funcionarios y se evaluará a pocos días de comenzar el mes de diciembre, recién en ese momento se podrá conocer cuál es el plan para esta temporada.

El reclamo de quienes trabajan en Potrerillos

Operadores turísticos, emprendimientos gastronómicos y demás comerciantes que desde hace años trabajan ofreciendo servicios en Potrerillos resaltan que la zona está “totalmente descuidada”.

“Está toda la iluminaria de la entrada a Potrerillos, en la rotonda, hace varios días sin funcionar. Sin luz de noche la gente se pierde”, cuenta uno de los comerciantes. A su vez advierte que cada vez hay más carros vendiendo comida, “sin habilitación ni controles para saber si cumplen con las condiciones sanitarias”.

Respecto a la falta de infraestructura en el Perilago, Rodolfo Navío, uno de los operadores de turismo aventura en la zona, comentó a MDZ: “El Gobierno especula hasta no tener certeza de lo que va a pasar con el proyecto del lago. Además, hay tantos actores involucrados que no se terminan de tomar las decisiones que son necesarias”.