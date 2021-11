Dique Potrerillos: otro verano sin baños, sombra ni servicios

En los últimos años el Dique Potrerillos se ha transformado en uno de los puntos turísticos más visitados de Mendoza, tanto por turistas como por mendocinos que buscan disfrutar de la naturaleza y de actividades en el lugar. La postal panorámica que se deja descubrir al cruzar el túnel que une Cacheuta con el perilago ya es un ícono de la provincia que se ha viralizado a través de las redes sociales y hasta publicidades. Esto atrae aun más a los turistas que buscan fundirse con el paisaje y comprobar con sus propios ojos la belleza del lugar.

La postal de la salida del túnel de Potrerillos es una imagen que se ha viralizado y ha posicionado al lugar como un ícono de Mendoza.

Al llegar al Perilago de Potrerillos el paisaje es verdaderamente impactante, pero toda la admiración que genera el lugar comienza a convertirse en desilusión al ver que en todo alrededor del dique no existe ningún tipo de infraestructura o servicios para hacer más grata la estadía.

Sin servicios

Para las próximas vacaciones Mendoza es tendencia en las búsquedas de destinos nacionales. Pero a pesar de este boom de turistas, las condiciones en el lugar no mejorarán en los próximos meses y continuarán igual que hace 20 años atrás cuando fue inaugurado en 2001: sin servicios básicos como baños o espacios que ofrezcan sombra, lugares de pic-nic o paradores para comprar comidas y bebidas.

El dique Potrerillos fue inaugurado en diciembre de 2001, desde entonces no hay servicios para los visitantes.

Perilago: sin baño, sombra ni lugares donde comprar

Quienes se acercan hasta este espejo de agua se encuentran con que en el perilago existe tan solo un parador habilitado, se trata de un food truck que ofrece sandwich, bebidas y conservas y un deck con fardos de pasto para sentarse. Un lugar que ha sabido mantenerse pese al frío del invierno, la dificultad de estar todo el día bajo el sol y las fuertes ráfagas de viento que suelen golpear allí.

Este food truck es la única opción habilitada en todo el Perilago para comprar comida o bebidas.

Sergio es el dueño de este food truck, un emprendedor que hace 3 años y medio decidió ubicarse en uno de los sitios con la mejor vista hacia el dique, en el mirador más cercano al túnel. El comerciante afirma que es el único que cuenta con la habilitación correspondiente, aunque los fines de semana suelen llegar “puestos golondrinas”, pero ninguno ha durado mucho tiempo por no contar con todos los permisos.

El emprendedor recorre con la vista el perilago y enumera las falencias con las que se encuentran sus clientes, en su mayoría turistas. Entre ellas, la falta de sanitarios. “Servicio de baño no hay acá, estaría buenísimo que los clientes tengan. Las personas que están acá (en su food truck) tienen que hacer 8 kilómetros hasta donde está el primer baño”, comparte Sergio y agrega que ya se ha solicitado al municipio de Luján que se avance en ello, pero que hasta el momento no ha tenido respuesta.

Lamentablemente, en todo el perilago no hay opciones para todos, solo pueden acceder a este servicio aquellos que sean clientes de la estación de servicio o los que paguen unos pocos pesos a los dueños de casas particulares que ofrecen sus propios baños para los visitantes.

Debido a la falta de infraestructura los dueños de casas particulares aledañas al dique ofrecen sus baños a los visitantes. Foto: Alf Ponce / MDZ

Sergio también hace hincapié en la falta de espacios para resguardarse del sol. “Tenemos unos arbolitos que regamos y cuidamos, pero no son suficientes para dar sombra”, explica.

Cash

A la búsqueda sin éxito de un espacio con sombra o un baño en condiciones se suma la odisea de los turistas para encontrar un local que reciba pagos con tarjeta de crédito o débito. En la mayoría de los casos solo se recibe efectivo y esto también se convierte en un problema para los visitantes.

Son muchos los actores que intervienen en las decisiones que se toman en torno a esta área de la provincia pero a su vez, lamentablemente, nadie toma cartas en el asunto.

MDZ consultó a funcionarios del Ministerio de Turismo, de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y de la Municipalidad de Luján para conocer si actualmente se trabaja en alternativas transitorias de cara al verano y a la gran cantidad de turistas que llegarán y si se han diseñado proyectos momentáneos hasta que se se lleve a cabo la mega obra de desarrollo del Perilago; pero no hubo respuestas por parte de ningún sector. Por lo contrario, cada uno sostuvo que no podían tomar decisiones al respecto porque no dependía de ellos y que había que esperar a que se avance en el proyecto. En el ingreso a la Villa de Potrerillos se encuentra la oficina de información turística de Luján, la cual estaba cerrada. Según el municipio, lanzan la temporada en los próximos días y retoman actividades.

Desde la Municipalidad de Luján expresaron a MDZ que solo tenían a cargo la cartelería del Mirador y los ingresos, a modo informativo. "La infraestructura y jurisdicción del perilago es de la provincia. Sino ya hubiésemos hecho varios balnearios Luján Playa", argumentaron.

Desde Turismo de Mendoza explicaron que para avanzar en la infraestructura del atractivo turístico se debe esperar a que se lleve a cabo el proyecto, "están en análisis de la comisión técnica las dos propuestas presentadas".

Mientras que la Secretaría de Ambiente de la provincia, por su parte, explicó: "los servicios públicos de la costa del Perilago de Potrerillos no dependen de la Secretaría de Ambiente, sino de la Municipalidad de Luján de Cuyo" y agregaron que la competencia de dicha secretaría es de control, fiscalización y salvamento acuático".

Desarrollo Integral del Perilago Potrerillos, para actividades turísticas y deportivas

Este año hubo un llamado a licitación para llevar a cabo el desarrollo del “Masterplan, Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo del Perilago Potrerillos”. La iniciativa busca adoptar un régimen de participación público-privada, que mejore las posibilidades de inversión en infraestructura y servicios para el desarrollo y de la zona, lo que se espera genere gran cantidad de puestos de trabajo.

El Gobierno provincial convocó a concurso público a inversores locales, nacionales e internacionales. Por el momento, están en análisis de la comisión técnica las dos propuestas presentadas que buscan quedarse con la concesión del lugar por 50 años.

Mariana Juri, ministra de Turismo y Cultura de la provincia, expresó cuando se realizó el llamado a concurso: "Somos conscientes de la necesidad de mejoras de los servicios en el Perilago de Potrerillos. Mendoza avanzó mucho en el lago y después de muchos años llegó el momento de articular entre el sector privado y público para lograr la mejor opción que posibilite inversiones en el lugar, que apuntarán no solo a la recreación sino también al empleo y a lo que el mundo va a requerir en los próximos años".

Por su parte, Humberto Mingorance, secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, mientras realizaba la presentación del plan dijo: "El principal objetivo que tenemos es poder brindarles a los mendocinos y a la plaza turística una oportunidad única de aprovechar paisajísticamente lo que ofrece este embalse como uno de los principales atractivos de nuestra provincia".