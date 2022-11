Elisa Carrió se durmió en Corrientes y la foto es furor en redes

De paso por la provincia de Corrientes, adonde viajó para participar de las Jornadas Nacionales de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional del Nordeste, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, mantuvo también una serie de encuentros políticos, que incluyeron un contacto con el gobernador radical, Gustavo Valdés.

Horas después, y fiel a su estilo provocador, la exdiputada nacional compartió en Twitter una foto suya durmiendo en un sillón de un conocido bar de la Costanera correntina, adonde había cenado con un grupo de amigos y con el propio Valdés.

"Dormida en un restaurante de la costanera de Corrientes", posteó Carrió junto con la imagen en la que se la ve recostada sobre los almohadones de una amplia butaca a orillas del río Paraná que se suma a la serie de fotos que le dedica a Aníbal Fernández desde que el excandidato a gobernador y actual ministro de Seguridad de la Nación dijo que la "perseguiría hasta abajo de la cama".

Las reacciones no tardaron en llegar. Entre otras respuestas, los usuarios comentaron: "Todo sea por darnos nuevos memes"; y "Despertate que está hablando Mauricio". "Señora después anda paseando por los canales de tv dando catedra de como solucionar los problemas del país. No dan estas fotos". "Es la mejor versión de vos … seguí así dormida .. así no sufrimos los embates a MACRI y Patricia !!!!! Te apoyo seguí dormida nos haces bien".