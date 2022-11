Río Negro alertó sobre varias estafas a turistas que contratan alquileres para el verano

Desde el Ministerio Público Fiscal de Río Negro se alertó a los turistas de todo el país ante las reiteradas denuncias de estafas que se han recibido. Según advirtieron desde el gobierno, han existido engaños a través de internet en los que han terminado siendo víctimas personas interesadas en pasar las vacaciones en diferentes destinos turísticos de esa provincia patagónica.

El comunicado oficial detalló que son diversos los legajos penales que se investigan de casos producidos por el uso de "información y fotografías reales de complejos turísticos que se utilizan en páginas apócrifas con la intención de engañar a potenciales clientes".



En ese sentido, se aclaró que, según las denuncias de las personas damnificadas y de los relatos que dieron los propietarios de complejos ante la Fiscalía, "la información y las fotografías reales se copian y vuelven a subir en otras páginas, modificando los números de contacto y las direcciones de e-mail".



Asimismo, se explicó que luego de iniciar una charla con los interesados, "los falsos propietarios piden la transferencia de una reserva", y que son numerosas las familias que arribaron a los centros turísticos y recién allí, descubrieron que habían sido de estafas.



"Con las denuncias se abre la investigación preliminar de la Fiscalía que se complejiza, ya que los números de teléfonos suelen corresponder a chips prepagos sin titular", se aclaró.



Por otra parte, "las cuentas de destino del dinero, cada vez más, pertenecen a bancos virtuales, que no están regulados por el Banco Central y a partir de las que no se puede rastrear la titularidad de personas físicas", se aclaró.



Ante la reiteración de los casos, "es importante chequear la información de contacto del sitio web o perfil de redes sociales con otras fuentes de información para confirmarlas", recomendó el ministerio provincial.



Para eso, indicó que "se puede acceder a sitios web de las oficinas de turismo de cada municipio, rastrear el nombre del alojamiento y llamar por teléfono a ese número para evitar cualquier tipo de engaño".



Además, señaló que "los datos bancarios que brinda la persona que va a recibir el dinero también pueden cotejarse, a través del CUIT se debe controlar si corresponden a alguien inscripto en actividad".



Para ello, "se puede ingresar a la página oficial de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y generar una constancia de inscripción con el CUIT para poder observar si se corresponde con la cuenta bancaria y con la persona titular", recomendó.



Si la actividad que se registra en AFIP, no corresponde con la compra o contratación que se estaba llevando a cabo, se sugiere "no continuar con la transacción", afirmó.



Respecto a los pagos online, aconsejó que "se debe controlar que los medios de pago sean conocidos a nivel nacional" y que "siempre hay que priorizar el uso de la tarjeta de crédito que permite desconocer el gasto".