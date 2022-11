El sentido tiene tiempo

¿Prescindir de la verdad?

No soportar la incertidumbre nos sincera.

¿Qué nos hace creíbles?

Porque… ¡Así no te alcanzás…!

La resiliencia no alcanza.

Nos deja a solas con algo de nosotros.

La parresia nos excede. Es más que nosotros.

Es la audacia de contar con…

¿Sabes contar?

«No tengáis miedo»

(nos evidencia Jesús en el Evangelio según san Marcos 6,50).

«Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos»

(también nos evidencia en el Evangelio según san Mateo 28,20).

¡CONTIGO, PUEDO SER YO!

Un empuje que nos hace creer. Porque creen en nosotros. Nos deja

tan abiertos como prójimos… ¡Como me tratas me haces creer!

Nos recrea estar disponibles en el lugar del otro.

¡Así Dios está disponible!

Yo te enseño a ser como sos.

Vos me enseñas a ser como soy.

¿NO INTERRUMPIRSE!

No idealizando…

Lo ideal es un espejo.

Y no se ve mucho más…

Si no fuera por vos yo no sabía qué es lo que te podía dar

¡No salgas desabrazado!

Desabrazar nos deja a solas con sí mismos.

Hay tantas almas arrancadas y gritan…

¡Quiero estar como soy!

No te vayas antes de que te necesite…

No podes ser como querés si no coinciden con cómo te quieren

A lo mejor Jesús nos mira así:

“Lo que querés es mucho más que lo que querés”

Así nos confía prójimo!

Estoy

Como vos me querés

¡Estás para mí!

ESTAR es un lugar en común.

¿En ese lugar donde estás también hay lugar para el otro?

* Juan Barros es artista plástico, poeta y psicólogo. Perdió la vista a una temprana edad, pero eso no le impidió desarrollarse en el mundo del arte.