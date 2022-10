El amor ya no es ciego, dice el manual

No sé si… “el referí está ciego” pero yo SÍ. ¿Y qué? El humor nos

encuentra tal como somos.

Tantas veces me dicen “No vidente” porque creen que es mejor que

ser ciego… Más bien como sos es como me haces sentir quien soy…

Es como nos tratamos lo que dice quiénes somos para el otro.

¡Aguante el BIENESTAR con uno mismo! Y el malestar con uno

mismo causa el malestar con el otro…

¡Ponele…!

¡No seamos como somos… no es tan fácil!

Cambiar no sucede así nomás…

¿Y si cambiamos para que cambie el lenguaje?

Y… Hacernos prójimo es lo mejor que nos podemos hacer…

¡No estamos por jugarnos… estamos jugándonos a cada instante!

NO… “Ganar sin hacer nada” sino ganándose a uno mismo y al otro

es el mejor contrato es CON TRATO con el otro tal como es con uno

mismo.



Y recordando el cuento Catedral, de Raymond Carver: un ciego de

nacimiento le pide a un arquitecto que le describa qué es una catedral y

cómo es su forma. Después de algunos intentos verbales completamente

inútiles, el arquitecto termina por dibujarla con la mano del ciego sobre la

de él, y el ciego entra en el dinamismo de ese dibujo, y el arquitecto

concluye por cerrar sus ojos, y ambos dibujan a ciegas una magnífica

catedral, y los dos terminan por entender lo mismo”.

Como me uno a mí me uno a vos…

Y la parábola del palacio de Jorge Luis Borges…:

“Aquel día, el emperador amarillo mostró su palacio al poeta.

…el poeta (que estaba como ajeno a los espectáculos

que eran maravilla de todos) recitó la breve composición…

hay quien entiende que constaba de un verso; otros,

de una sola palabra. Lo cierto, lo increíble, es que en el

poema está entero y minucioso el palacio enorme…

Todos callaron, pero el emperador exclamó: Me has

arrebatado el palacio! y la espada de hierro del verdugo

segó la vida del poeta”.

* Juan Barros es artista plástico, poeta y psicólogo. Perdió la vista a una temprana edad, pero eso no le impidió desarrollarse en el mundo del arte.