El acomodador es quien nos guía a nuestro lugar.

¿Cuál es el acomodador en vos?

¿Cuál es la luz que te guía?

(Y aún cuando El acomodador es una especie en extinción,

necesitamos de esas pequeñas luces en los laterales del pasillo iluminando

el número de cada fila, que ahora nos guían)

¿Lograste tu comodidad?

Lo que queremos nos hace creer

Y lo que querés es mucho más que lo que querés… ¡Es lo que creés!

A quién soy fiel es igual a qué soy fiel.

“lavar los pies” se solía confiar a los esclavos… Jesús hizo del gesto un

símbolo del modo de ser con el otro –el lugar del otro-.

Acomodarnos…

Diferenciándonos Él del deseo de dominar, de imponer a los demás nuestra

voluntad y nuestro modo de ver o hacer las cosas.

¿Nos diferenciamos así?

O nos pasa no darnos cuenta en lo más mínimo del otro que causamos…

Sorprendidos de creernos no apreciados por nuestro esfuerzo por el otro…

Hasta sentirnos víctimas del otro.

“Servir” a los demás es el riesgo de “esclavizar” a los demás.

¿Tenés dudas de ser así?

¿Sos con los demás de tal modo que se expresan sin miedo?

¿Acaso no les hacemos la vida difícil…?

Nuestra flojera nos sincera.

¡Apacentar aún más!

Si nada se puede emprender, ni por los hombres ni por Dios… ¡Sin pasar

por mí!

¿Dónde estás? ¿En el lugar del poder o el lugar del otro?

¿Está cómodo el otro?

¡Yo puedo, con vos! Es nuestro lugar en el mundo.

“Hay personas que tienen tanta humildad como necesitan para

ponerse por debajo de las buenas personas, pero no para estar en igualdad

de condiciones con ellas”.

(Así nos acomoda Alessandro Manzoni en su obra “Los novios”)

Todo lo que queremos que nos pase… nos pasa al hacernos prójimo.

¡A hacernos prójimo!

¡Y… dejarnos hacer prójimo!

Dónde estás es para quién estás.

ESTAR es un lugar en común.

¡A cómo dar…!

* Juan Barros es artista plástico, poeta y psicólogo. Perdió la vista a una temprana edad, pero eso no le impidió desarrollarse en el mundo del arte.