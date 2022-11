Por la falta de materia prima, peligra la producción de un producto clave

“Lastimosamente no tenemos la materia prima con la que trabajamos y nos es imposible realizar los pedidos”, expresa un comunicado enviado a través de las redes sociales de Brulee, un local de pastelería sin TACC ubicado en Mendoza. El inconveniente se da a nivel nacional, y preocupa, hay falta de fécula de mandioca, uno de los elementos para la elaboración de un producto clave, los sin gluten.

El comunicado compartido en las redes sociales.

Los mayores productores de mandioca se encuentran en el Norte argentino, principalmente en Misiones. Allí, el combo de la sequía extrema que atraviesa la Región y las trabas a la importación están generando graves problemas en el abastecimiento de fécula de mandioca en Argentina.

Manfredo Seifert, técnico y socio de la Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo de Misiones, dialogó con MDZ para explicar cuál es la situación de este sector. “Tuvimos más de 100 días de sequía extrema. La mandioca aguanta, no sé de dónde saca agua pero no se murió. El problema fue en el momento de la cosecha, al hacer los análisis observamos que no tenía almidón”, comparte el productor.

Seifert asegura que esta falta de agua es algo inédito, en los 30 años de trabajo en la producción "nunca había visto un fenómeno de estas características en la provincia de Misiones"; algo que repercute gravemente en la mandioca.

Un reciente estudio elaborado por el Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica (SISSA), demostró que el 60 por ciento de la superficie de Argentina se encuentra afectada por un marcado déficit hídrico, con un panorama de "sequía extrema y excepcional" hasta estados "anormalmente secos".

En total son 11 las industrias que se ven afectadas por este fenómeno, “ninguna de las cooperativas está pudiendo cubrir la demanda”. Generalmente, se producen alrededor de 6.000 toneladas anuales de fécula de mandioca, pero este año se llegó a menos del 50%.

“Recién tendremos una chance de ver si se podrá revertir a partir de marzo o abril de 2023, en la nueva cosecha. Pero, todo dependerá de las lluvias; el pronóstico del Servicio Meteorológico es bastante apocalíptico nuevamente, se ha pronosticado sequía severa para diciembre, enero y febrero”, comenta Manfredo Seifert.

Aún faltan muchos meses para la siguiente cosecha, y nada garantiza que no sufrirán las mismas consecuencias. A la falta de agua se le suma otro gran impedimento. “Teníamos una mínima lucecita en la posibilidad de importar la materia prima para abastecer al mercado, pero las restricciones comerciales que ha impuesto nuestro Gobierno no lo permiten”, se lamenta el productor misionero. Hasta el momento las plantaciones de mandioca están en óptimas condiciones. Pero por la falta de agua se puede ver afectado el almidón de la misma.

Si bien toda la Región (Norte de Argentina, Paraguay y Brasil) tienen el mismo problema en la producción de mandioca por la sequía; en Paraguay se consigue una cantidad significativa de este aglutinante. Sin embargo, por las restricciones a las importaciones resulta imposible poder ingresar esta materia prima al país.

Desde el sector se han hecho los reclamos pertinentes a Nación, pero, pese a los insistentes intentos de diálogo durante meses, aún no han tenido respuesta por parte de las autoridades. “Nuestras entidades han intentado comunicarse, pero las respuestas y soluciones no llegan. La alternativa que nos brindan desde Nación es que con dólares propios hagamos esa transacción, pero no disponemos de esos dólares. Deberíamos ir al mercado paralelo y los costos se nos van mucho”, asegura Seifert y añade: “Esperemos que la campaña que viene sea diferente”.

En total son 11 las industrias en Misiones, miles de familias que dependen de esta producción y cientos de productores que, por esta sequía, han tenido “una pérdida de capital inmensurable”.

“Una pérdida de capital inmensurable”

“La situación es triste para el consumidor que no cuenta con este producto y para nosotros como cooperativas que perdemos a muchos clientes que buscan otras alternativas de productos aglutinantes, como lo es el almidón de maíz”, sostiene.

La fécula de mandioca por las nubes

A raíz de este faltante, el precio de la fécula de mandioca han aumentado un 100%, cifra que repercute directamente en la elaboración de productos, y, por consiguiente, en el bolsillo de los consumidores. "La bolsa 25 kilos de fécula de mandioca el mes pasado salía $16.400 y ahora la están cobrando a $24.000", cuentan desde Enharinate y añaden que, sin embargo, "nunca llegamos a aumentar los precios como deberíamos, siempre te termina comiendo la inflación".

Desde Kinwa, Fernanda Sosa comparte: “No hay muchas otras opciones diferentes a la fécula de mandioca, es difícil llegar a la receta en los productos sin gluten". Por lo general, para este tipo de productos se elabora una pre mezcla de mandioca, arroz y maíz. “La otra alternativa es comprar directamente la pre mezcla, pero cuentan con aditivos y conservantes que no usamos en nuestra panadería”, asegura Sosa.

Al aumento del precio de la fécula de mandioca se le suma el incremento del valor de los demás productos y materia prima. “Al elaborar productos aptos para celíacos todo lo que usamos debe estar certificado sin TACC, son todas primeras marcas que han aumentado mucho en este último tiempo”, cuentan desde Kinwa; algo que se traslada al valor final, “se nos hace difícil hacer un aumento tan importante en poco tiempo”.