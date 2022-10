Un joven mendocino ganó la Beca Balseiro 2022 y viajará a Bariloche

Benicio Laguilon Poblete, estudiante de cuarto año del Colegio Don José de San Martín, de General Alvear, es uno de los 15 ganadores de la beca que otorga anualmente el Instituto Balseiro por su trabajo monográfico sobre videojuegos y viajará a Bariloche para cursar una pasantía en el instituto.

El joven se declara un apasionado por la tecnología, la informática y los videojuegos desde chico: “No tengo claro desde cuándo exactamente. Me atrae el mundo infinito que se abre a partir del código binario, de los 0 y 1, y la cantidad de cosas que se puede hacer”.

En el colegio aprendió conocimientos básicos de informática y forma parte, desde principios de este año, del Programa Mendoza Futura, del Ministerio de Economía y Energía provincial en conjunto con la UTN y la UNCuyo, donde aprende junto a otros jóvenes conocimientos de programación, innovación, habilidades sociales y emprendedurismo. Además, por su cuenta continúa su formación en programación de páginas web.

El 30 de septiembre a primera hora, Benicio se enteró que era uno de los ganadores de la beca. Apenas vio su nombre “no lo podía creer”. “¡Fue una emoción enorme! Saltaba en casa con mis padres e inmediatamente llamé a mi tía que, desde Buenos Aires, me había ayudado mucho. Estaba emocionado por ir al colegio a contarle a mi profesora guía que también me ayudó mucho. Casi no dormí esa noche”, expresa entusiasmado.

Cada año, la entidad ubicada dentro del Centro Atómico de Bariloche propone una temática distinta. En esta edición, estuvieron destinados a hablar sobre la ciencia y el arte. El joven de 16 años presentó un trabajo que refiere a la relación del arte con la ciencia y sus similitudes con la industria de los videojuegos.

Sobre la temática, el joven expresa que su trabajó se trató de “demostrar que a los videojuegos se los suele reducir a un simple entretenimiento, pero en realidad se trata de una forma de arte que tiene un lenguaje propio: el lenguaje interactivo”. “En muchos países, los videojuegos ya gozan el estatus de arte, ya están en los museos y reciben subvenciones para la cultura. Muy poca gente sabe que, detrás del desarrollo de un videojuego, existe un equipo enorme, siempre interdisciplinario, en donde se conjugan el trabajo de diseñadores, maquetadores, historiadores, antropólogos, físicos, ingenieros y un largo etcétera. El videojuego era una temática muy linda para plantear esta conjunción entre ciencia y arte”, añade.

La iniciativa de participar en este programa surgió del propio Benicio. “Me enteré de la existencia de esta beca a través de internet. Estaba buscando donde estudiar ingeniería y me topé con esta beca”, cuenta el joven y destaca el apoyo recibido desde su escuela: "Cuando fui a plantearle al director que quería participar, enseguida fue a buscar a Mariela Mosiuk, mi profesora de química, para ponernos manos a la obra. Yo fui escribiendo y le mandaba a mi profesora los borradores".

Este año, desde la institución señalaron que se presentaron 470 trabajos de 245 escuelas de casi todos las provincias del país. Se planteó la temática para la que cada participante debía investigar y desarrollar una monografía. “Trabajé mucho en la investigación, hubo momentos de mucho nervio, porque me vi un poco perdido al existir tan poca bibliografía al respecto. Para darle forma final al trabajo, aproveché las 2 semanas de vacaciones de invierno de manera intensiva. Fui haciendo correcciones una y otra vez hasta que salió la versión final”, agrega Benicio.

uD83DuDCE3 Se encuentran abiertas las inscripciones para el programa Becas de Verano 2023 del @IBalseiro



¿Nos ayudarías a compartir el #póster y la convocatoria para llegar a potenciales becarios y becarias? ¡Muchas gracias!



uD83DuDCCD Info: https://t.co/aud4vVQOtf@CNEA_Arg @UNCUYO pic.twitter.com/eZ5W0CyaXx — Instituto Balseiro (@IBalseiro) October 6, 2022

La Beca Balseiro consta de una pasantía en Bariloche entre el 28 de noviembre hasta el 2 de diciembre e incluye la asistencia a seminarios, clases y actividades en el laboratorio del Centro Atómico de Bariloche. Benicio se encuentra ”con mucha curiosidad y algo de nervios”: “Tengo muchas ganas de conocer cómo se vive dentro del Instituto, cómo es que viven sus alumnos. Es un centro de excelencia y yo jamás he estado en un lugar así”.

El director del colegio alvearense, Néstor Sánchez, destaca su actitud emprendedora: “Benicio es un emprendedor, como todo su curso, 4° ‘A’. Presentan proyectos para distintos organismos, por ejemplo, ahora están con un proyecto en el Consejo Deliberante de General Alvear, y también participan de varios concursos. Todos se pusieron muy felices cuando dimos la noticia y lo han acompañado muchísimo, es un compañero muy querido”.

“Para el colegio es una alegría, son buenas noticias que a veces vienen muy bien. Esto nos alienta a seguir estimulando el amor por la ciencia y por los trabajos, entre otras actividades, y nos ayuda a que otros estudiantes se animen y deseen participar en estos concursos”, reflexiona el directivo.