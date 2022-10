El papa Francisco escribió sobre la Argentina y una visita futura

En una carta enviada al arzobispado de La Plata, monseñor Víctor Manuel Fernández, el papa Francisco agradeció por el acto que se llevó a cabo días atrás en la Catedral de la ciudad en la que estuvieron presentes políticos oficialistas y opositores. En el documento, el sumo pontífice expresó que "nada importante se logrará con la polarización negativa" y que "hay mucho por hacer" en Argentina.

La carta fue fechada el 1 de octubre y en ella el papa Francisco agradeció el acto de reconocimiento a su figura. Al evento realizado en la catedral se sumaron vecinos para seguir el homenaje.

"Me llegaron varias repercusiones del acto que se organizó el pasado jueves 29 en la Catedral de La Plata y quiero hacerles llegar a quienes asistieron mi más sentido agradecimiento. Me gustó que no se tratara de un 'homenaje' sino de un acto de afecto y reconocimiento que expresa los lazos que nos unen", dijo Jorge Bergoglio.

Francisco sabe que miles de personas en el país esperan su visita, por lo que en la carta escribió: "Aunque ahora tengo una deuda con todo el mundo y me falta visitar muchos países grandes, especialmente algunos que nunca recibieron la visita de un Papa, sin embargo siempre llevo a mi Argentina en el corazón".

La carta enviada por el papa Francisco

Además, destacó que en el acto estuvieron presentes múltiples "sectores de todos los colores de la política, otras confesiones religiosas, personas de la educación, de la cultura, de la empresa, de la justicia".

"En definitiva me consuela el alma que mi persona haya hecho posible ese momento de comunión, de encuentro más allá de las diferencias, porque a veces estas pequeñas 'treguas' impiden que sigan avanzando la violencia y los enfrentamientos", señaló el Francisco.

Luego afirmó que "eso nunca hace bien a un país y termina lastimando sobre todo a los que más sufren", e indicó que "hay mucho por hacer en Argentina, para que todos puedan vivir de la dignidad del trabajo y para que no haya ciudadanos de segunda".