Las claves para conseguir la felicidad personal

Actualmente la exigencia de la felicidad es cada vez más evidente, sobre todo en el mundo de la redes sociales donde hay una muestra constante de “momentos felices” y proliferan fórmulas para alcanzarla. MDZ Radio conversó con la psicóloga Constanza Bonelli sobre la clave para construir la felicidad propia.

“Está de moda la exigencia de ser felices todo el tiempo. No estoy de acuerdo. Me refiero a cómo se muestra la felicidad en las redes, hay como una sobrevaloración de los momentos felices, no creo que sea la felicidad adecuada o saludable. El estado de felicidad es saludable y adecuado si es experimentado en momentos especiales”, detalló Bonelli.

La psicóloga argumentó que hay distintos modos de ser felices vinculados con las formas y valores de cada persona. Hay modos externos y otros internos. Los externos, según la especialista, son los que tienen que ver con los logros que tenemos, los bienes materiales, el status social que alcanzamos. Los objetivos internos son aquellos que tienen que ver con las emociones, con lo que somos, con el desarrollo personal, con el interés de conocernos, mejorar y encontrar los caminos que nos lleven a la felicidad desde nosotros mismos.

“Hay caminos que tienen que ver con considerar a los demás, como por ejemplo el bienestar familiar. Hay personas que consiguen esta emoción aprendiendo, o con la relación con la naturaleza. Cuando se prioriza el modo que tiene que ver con lo exterior, con los objetos y las cosas, suele no ser tan exitoso, solemos encontrar más rápido la insatisfacción. Además se suele relacionar con síntomas neuróticos de ansiedad, angustia y depresión”, explicó Bonelli.

Por el contrario, la especialista indicó que cuando se desarrolla el camino más interno de crecimiento personal y de conocernos, suele ser más duradero, calmo: “Si pudieras elegir, no siempre se puede ya que también depende de la cultura familiar que tengamos, es más saludable todo cambio interno que nos lleve a momentos de felicidad”.

La psicóloga dio cuenta de la importancia del conocimiento de nosotros mismos, partiendo de la idea de que cada uno tiene su modo de ser y su educación, por lo que va a valorar determinadas cosas que lo harán feliz: “Conocerse a sí mismo, nos ayuda a elegir el camino para llegar a la felicidad. Es importante preguntárselo”, afirmó.

Finalmente, la especialista aconsejó: “Lo más importante es cuestionarse no solo el modo en que uno puede llegar a ser feliz, sino que es lo que yo entiendo cómo felicidad: lo que yo busco o creo que tengo que colmar. Tenemos que perseguir los objetivos que nos las de, sin olvidaros que ningún camino y objetivo va a completar totalmente esa búsqueda. Lo que no pone triste es la consciencia de lo que nos falta, entender la felicidad es saber que cada búsqueda que yo haga me va a gratificar pero va ser insuficiente, eso es lo que me va a mantener en una búsqueda constante que me mantiene viviendo”.