Controversia por la ley que subsidia a industrias culturales en el país

Este jueves la Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto que prorroga por 50 años las asignaciones específicas para las industrias culturales del país. La sanción ha tenido múltiples críticas al respecto y MDZ Radio se encargó de derribarlas con Sacha Barrera Oro, representante del Instituto Nacional del Teatro (INT).

A lo largo del tratamiento de la ley que ayuda a la industria teatral, cinematográfica, gráficas y entre otras del país, artistas coincidieron en que se han tergiversado la significancia y el fundamento de esta jurisprudencia que ayuda a "cientos de familias que dependen del sector cultural". Uno de los discursos que se propiciaron, fue que el "Gobierno nacional subsidiaría con fondos del Banco Central de la República Argentina a cada uno de los artistas e institutos culturales del país". Sin embargo, Sacha Barrera Oro aclaró la idea, argumentando que esa "plata proviene del sector y no de las reservas del país".

“El gran error es pensar que el dinero abonado por la ley para financiar a la cultura proviene del Estado, pero en realidad sale del sector cultural. Es decir, el dinero viene de las mismas taquillas del cine, de la propaganda dentro de la televisión y tienen que ver con nuestra industria que se autofinancia”, declaró el representante del INT de Mendoza.

“Hay mucha desinformación en el espacio, se cree que se le saca plata a un sector y se le da dinero a los artistas, cuando justamente son trabajadores quienes han generado esas riquezas. El dinero que se les devuelve es por generar ganancias, que al tiempo retornarán al vecino por medio de impuestos”, añadió.

Al mismo tiempo, Barrera Oro expresó que "la ley permite que esos fondos lleguen y no se pierdan en el camino". “Son recursos genuinos y no se sacan de otro lado porque la plata proviene del sector, la cual a la gente no le queda claro. Eso es lo que por ahí no está tan claro y lo que se pretende con la ley es que esos fondos no dependan de una decisión de un Gobierno de turno, sino que el dinero quede y se preserve por un tiempo", enfatizó.

Por otra parte, el representante del INT de Mendoza subrayó que “a pesar de que varios legisladores nacionales tergiversaron el discurso acerca de la promulgación de la ley, la buena noticia es que se aprobó y que ayuda a preservar la fuente de trabajo de varias familias”.

“Cuando las leyes quedan en el aire y se tergiversan en los diferentes medios, lo que se pierde de vista es que son familias y fuentes de trabajo que viven de esto y dan un servicio a la comunidad que nos enriquece a todos. Porque a veces la cultura es tan grande que no la vemos ya que estamos inmerso en ella y se relativiza de una manera muy triste al sector”, concluyó.