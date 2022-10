Sergio Dalma: "La comunicación con el público es clave”

A días de su llegada a Mendoza, el famoso cantante español Sergio Dalma habló en MDZ Radio sobre su gira y su gran trayectoria.

"Estoy preparando las maletas para irme a Argentina y a punto de finalizar esta gira en diciembre que me ha llevado a distintos lugares de España y ahora de Argentina. Teníamos muchas ganas de reencontrarnos con el público", comenzó contando Dalma.

En cuanto a su exitoso hit "Pegados" dijo: " Al principio me dio miedo que la gente no me dejara salir de esas cuatro paredes, afortunadamente hemos seguido grabando discos. Si fue un antes y un después en mi carrera. Yo venía de grabar el disco “Esa chica es mía” que tuvo un éxito relativamente grande, y con la canción “Bailar pegados” representé a España en un festival en Roma. Eso significó un empujón importante en mi carrera. La canción se convirtió en un éxito, pasan los años y se sigue escuchando".

Además el famoso cantante español contó cómo se siente en esta nueva etapa de su carrera: “La sociedad ha cambiado y ha hecho que la música se consuma de otras maneras. Yo tengo la imagen de ahorrar dinero para fin de mes comprarme un vinilo y escucharlo de arriba abajo. Ahora se ha perdido esa costumbre de escuchar un trabajo completo. Se consume más música que nunca, pero todo es inmediato. Creo que la herramienta de internet es una buena herramienta de trabajo".

El artista hablo de su próximo show en Mendoza: "Para mí es clave la comunicación con la gente y el contacto cara a cara. Que la gente no se asuste porque vamos a cantar los éxitos que están esperando, hay una parte que está dedicada a este último álbum "Alegría" y luego hacemos un apartado más acústico recuperando canciones que hace tiempo no cantamos. Mendoza es el último concierto de la gira".

Finalmente, Sergio Dalma contó sobre su participación con la famosa banda argentina La Konga, “Fue muy divertido. Soy un tipo que me gusta probar y arriesgar. Es gente muy divertida y profesional”, señaló.