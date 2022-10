Lo picó una araña, vivió un calvario y murió: su esposa advierte fallas en la atención médica

Cuando su esposo comenzó a presentar fiebre, Lucrecia Malvasio (61), no dudó en estar atenta a todos los síntomas que el hombre padecía. Le había dicho que se sentía agitado y casi sin energías. Fue después del feriado largo, el martes 2 de junio, cuando apareció la primera señal de que algo más que una gripe tenía a maltraer al hombre con quien había trazado una vida compartida. La picadura en su mano derecha había empezado a hacerse evidente con un "punto rojo", que con el pasar de las horas y los días -según la mujer- sin contar con el antídoto necesario a tiempo, se transformó en la causa de un desenlace fatal, que podría haber sido evitado. En realidad, asegura, Carlos nunca supo en qué momento exacto recibió la picadura letal. "Ni cuenta se dio cuando la araña lo ha picado", inicia Lucrecia su relato.

Carlos Inchauspe (72) murió dos semanas después de ese martes, como consecuencia del envenenamiento provocado por la picadura de una "araña de los cuadros" o loxosceles, el ejemplar de la misma especie responsable de otras dos muertes en un breve lapso de tiempo: la de la bebé de 18 meses, fallecida la semana pasada en Lincoln (Buenos Aires) y la de Gustavo Occelli (52), ocurrido en la localidad de Tigre en septiembre pasado. Ahora, con las fotos familiares en mano, la mujer aún no logra borrar de su mente y corazón aquellos días críticos de inverno, en los que asegura, ella y Carlos vivieron un verdadero calvario como consecuencia de las dificultades con las que se encontraron a la hora de lograr un diagnóstico concreto en las áreas de salud de la provincia donde vive la familia, Entre Ríos.

Lucrecia y Carlos, en las últimas vacaciones en Pinamar.

Sin diagnóstico concreto

"Cuando mi esposo empezó con fiebre fuimos al sanatorio para que lo atendieran. Era un día viernes y ya se le veía la picadura en la mano. Se sentía muy mal. Le dieron un antibiótico nos mandaron a la casa. El sábado volvimos porque se sentía mucho peor y solo nos dijeron que siguiera con el mismo antibiótico y un potente corticoide", comparte su testimonio Lucrecia, que eligió dar a conocer su caso luego de que se difundiera el nivel de peligrosidad que revisten las picaduras de tres variedades de arañas en la Argetina.

En su mensaje, asegura, no desea exponer el nombre del sanatorio donde fue atendido Carlos. Hoy, prefiere más bien, transmitir la necesidad de una mayor información en el país sobre los riesgos y complicaciones de estas picaduras para evitar que más personas mueran por esta causa. "Cuando supe del caso de la bebé en Buenos Aires, me dí cuenta de que es clave que estos hechos se den a conocer y que desde los equipos de salud de todas las áreas en cada provincia, haya más conocimiento sobre el tema para poder actuar a tiempo", agrega la mujer, que vive en Concordia, frente a la plaza España de esa provincia mesopotámica.

La esposa de Carlos continúa su relato sobre esa misma línea. Asegura que con la mano muy inflamada y de color rojo violáceo, el hombre comenzó a presentar un notable deterioro en todo su cuerpo, con imposibilidad para respirar y el corazón muy agitado. "Cuando volvimos, a los días, luego de las veces anteriores, recién ahí nos dijeron que todo el malestar podría ser producto de una picadura de araña, pero que no era seguro. Ahí nos adelantaron que en ese caso, era muy difícil de conseguir el suero", refleja en sus palabras la mujer y agrega que ya a esa altura, las lesiones eran visibles en la muñeca y en brazo. El veneno estaba impactando en el organismo de su esposo, que presentaba una cardiopatía previa.

Hay que decir que en el caso de la araña conocida como "de los cuadros o de los rincones" -la responsable de esas picaduras letales- el veneno genera en el organismo un proceso conocido como loxoscelismo cutáneo-hemolítico. En este caso, el riesgo de letalidad varía entre el 1,5% y el 3,7%, en tanto que el factor tiempo juega un rol clave al momento de administrar el necesario antídoto para mitigar los efectos dañinos de la picadura. El deterioro es de tipo hematológico con un grave impacto en los órganos vitales, como los riñones.

Carlos presentaba una lesión en su mano que con el pasar de las horas se agravó.

Lucrecia asegura que al lunes siguiente, cuatro días después de que Carlos comenzara a sentir efectos más graves sobre su organismo, una dermatóloga les aseguró que la inflamación había bajado. "Pero mi esposo seguía con arritmia y tenía mucha falta de aire. Por eso, también lo revisó un neumonólogo. Cuando fuimos el miércoles, ya no podía orinar, entones estuvo en terapia intensiva. Recién ahí lo internaron pero tenía explotado el intestino. Como familia, creemos que no recibió la atención necesaria a tiempo. En tan solo dos semanas, murió. Ahora sabemos que si hubiese recibido antes el diagnóstico y si los profesionales que lo atendieron hubiesen estado más atentos, mi esposo estaría hoy con nosotros", lamenta Lucrecia y asegura que cuando los especialistas advirtieron que el cuadro de Carlos era producto de la picadura de una de las tres arañas más venenosas del país, ya era tarde. De hecho, aclara. le explicaron en ese momento que el suero que su esposo necesitaba tenía que ser solicitado a Misiones.

"Se necesita más difusión y conocimiento", aseguró Lucrecia con la intención de transmitir conciencia y medidas concretas para que no se produzcan más muertes por esta causa.

Cómo prevenir picaduras graves

Loxoscelismo (araña de los cuadros)

Aseo cuidadoso y periódico de las viviendas y alrededores.

Revocar las paredes y colocar cielorrasos en los techos, cuando el caso lo requiera colocar alambre tejido en puertas y ventanas. Examinar y sacudir las prendas de vestir colgadas de las paredes o dejadas a secar en el exterior, el calzado y todo objeto depositado en el suelo que les pueda servir de albergue.

Tener precaución con el manipuleo de muebles viejos y materiales abandonados en depósitos.

Revisar periódicamente cuadros, pizarrones u otros objetos de escasa movilización colgados de las paredes.

Alejar las camas de las paredes.

Latrodectismo (viuda negra)

Aseo cuidadoso y periódico de las viviendas y alrededores. Inspección cuidadosa de los medios de locomoción y transporte (vehículos, valijas, bolsos, cajones de frutas, portafolios), de cámaras subterráneas; precaución en la remoción de escombros, troncos caídos, piedras y al introducir las manos en huecos de árboles, paredes, hoyos en el suelo.

Tener especial cuidado en las zonas endémicas de Latrodectus al ingresar a las viviendas leña, vegetales o materiales que permanecieron en el exterior por cierto tiempo, a fin de no vehiculizar arañas al interior del domicilio.

Realizar la colocación de alambre tejido en puertas y ventanas.

Al ir a trabajar a zonas rurales dónde se encuentren estas arañas usar camisas de mangas largas, botas, o asegurar las botamangas de los pantalones con las medias, usar la camisa prendida y si es necesario guantes.

Acciones que deben evitarse

- No aplastar la araña contra la piel (“empuje o barra, no aplaste”).

- No perforar, quemar o aplicar substancias irritantes en el lugar de la picadura.

- No succionar el lugar de picadura.

Se debe realiza siempre la consulta urgente a un Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico.

¿Dónde consultar?