Cuáles son las arañas más peligrosas de Argentina y cómo evitar picaduras

De las 750 especies de arañas que hay en Argentina, hay que representan interés sanitario debido a la peligrosidad de su veneno. Se trata de las especies loxosceles (conocida como araña de los cuadros o de los rincones o violinista), la latrodectus (viuda negra) y la phoneutria (araña del banano o armadeira), de incidencia menos frecuente en el territorio nacional. Tal como han advertido los especialistas, cada variedad de estos arácnidos presenta diferentes características respecto de los sitios donde habitan y sus picaduras demuestran señales disímiles, con afectaciones diferentes sobre el organismo.

Justamente por eso y luego de que en territorio nacional ya se reportaran en los últimos dos meses dos muertes como consecuencia del daño potencial que producen estas arañas, el mensaje compartido desde el área científica apunta a la prevención, sobre todo cuando el calendario se acerca a los días más cálidos, en coincidencia con la época en que es más frecuente ver aparecer a estos arácnidos, tanto dentro como fuera del hogar.

Especies venenosas

En este sentido, Sergio Saracco médico toxicólogo y presidente de la Asociación Toxicológica Argentina, detalló que a diferencia de la viuda negra y la araña de banano, la loxosceles habita en el interior de los hogares y pica cuando se siente amenazada. Puede permanecer escondida detrás de muebles o cuadros como así también, anidar entre la ropa de los placares. "Por eso es muy importante tener especial cuidado en estas épocas que es cuando hacemos el cambio de ropa de temporada en los placares. La araña puede estar sin darnos cuenta, por eso siempre se debe sacudir cada prenda antes de vestirse, porque si bien las arañas no nos buscan para picarnos, sí puede ocurrir que al ponernos una prenda y aplastarla contra el cuerpo, sienta una amenaza y pique", explicó Saracco y detalló que lo mismo sucede con la ropa de cama, las sábanas y almohadas.

La araña del rincón habita en el interior de los hogares.

Por eso, una de las recomendaciones también consiste en mantener la cama donde se va a dormir con una distancia de al menos viente centímetros de la pared. Esto es porque la araña, al ir a buscar comida de noche, puede caer en la cama o sobre la almohada y con el movimiento del cuerpo siente una amenaza y por lo tanto pica. El experto remarcó la importancia de atender a los hábitos que se suman entre las medidas preventivas de estas picaduras, que en los casos más graves, pueden llevar a la muerte.

Una bebé de 18 meses, fallecida la semana pasada en Lincoln (Buenos Aires) como así también el desenlace fatal de Gustavo Occelli (52), ocurrido en la localidad de Tigre en septiembre pasado, por el mismo motivo reavivaron la preocupación en relación a estas especies que habitan en todas las provincias y cuyo abordaje requiere especial atención.

Letalidad y tratamiento

Saracco detalló que en el caso de la araña conocida como "de los cuadros o de los rincones" -la responsable de esas picaduras letales- el veneno genera en el organismo un proceso conocido como loxoscelismo cutáneo-hemolítico. En este caso, el riesgo de letalidad varía entre el 1,5% y el 3,7%. De hecho, de acuerdo a la información dada a conocer por el Ministerio de Salud de la Nación, los emponzoñamientos o envenenamientos provocados por la picadura de arañas "son eventos potencialmente graves y letales, pero prevenibles y tratables. Se trata de intoxicaciones agudas, que constituyen una emergencia médica para las que existen antídotos efectivos", se informó desde la cartera sanitaria.

La viuda negra habita en el exterior de los hogares.

De hecho, Saracco, quien además cuenta con un máster en toxicología de la Universidad de Sevilla y es profesor universitario, buscó llevar tranquilidad a la población al asegurar que Argentina es uno de los países que se ubican a la vanguardia de las investigaciones relativas a la medicación específica que se requiere a la hora de abordar los casos urgentes. El suero que es necesario como antídoto para combatir el avance del deterioro en el organismo que pueden producir las picaduras de estas especies de arañas, se fabrica en el país a diferencia de otros sitios de la región, como por ejemplo Chile, donde no se cuenta con esta medicación específica.

Más de mil picaduras cada año

Según datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, se registran, en promedio, más de 1.200 casos de picaduras de arañas potencialmente peligrosas para el organismo humano cada año. En el caso de la "araña del rincón", su color es amarronado y es habitual que su picadura pase desapercibida durante las primeras horas. Esta especie habita en Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Brasil y el sur de Estados Unidos.

"No se puede decir que haya casas donde estas arañas no habiten, en todos los hogares están presentes", indicó el especialista. Luego de seis horas transcurridas desde ese episodio, aparece en la zona una inflamación local con dolor intenso y cambios en la coloración de la piel. Su efecto es necrótico, por lo que la piel afectada comienza a tomar tonos violáceos con zonas blancas. La variedad phoneutria es la menos frecuente en Argentina.

Mientras que la araña de los cuadros tiene un efecto necro-hemolítico, la viuda negra (latrodectus) -que habita en sitios externos al hogar, como los jardines o los patios, tiene consecuencias de tipo neurotóxico, es decir, que produce un deterioro creciente a nivel de dos neurotransmisores; la adrenalina y la acetilcolina. Muchas veces, la demora en la detección incrementa el riesgo de complicaciones subyacentes como consecuencia del ingreso del veneno al organismo.

En el caso de la lexosceles, suele picar en la zona del tronco, el cuello, detrás de las orejas, las axilas, el abdomen o los glúteos. La picadura pasa desapercibida y luego aparece dolor quemante acompañado de edema local. En el sitio de la picadura se forma una pápula, que puede evolucionar a una placa eritematosa o adoptar las características de placa “livedoide” o marmórea (llamada así porque presenta áreas equimóticas que alternan con áreas pálidas isquémicas), rodeada de un halo claro.

Esa lesión suele quedar bien delimitada en las primeras 24 a 48 horas. La muerte, una vez que se produce el proceso de invasión de tipo sistémica al organismo, se produce por anemia insuficiencia renal, detalla Saracco. Por eso, el tratamiento para paliar estas consecuencias de la picadura consiste en la necesidad de efectuar diálisis y transfusiones de sangre, además de la administración del suero indicado para estos casos.

Por su parte, quienes sufren una picadura de "viuda negra" (oor lo general en las manos o en los pies) experimentan dolor luego de que el insecto inocula el veneno. "Luego se presentan otros síntomas asociados, como taquicardia, hipertensión, nerviosismo y temblores a raíz de los cambios a nivel de los neurotransmisores", detalló Saracco.

Cómo prevenir picaduras graves

Loxoscelismo (araña de los cuadros)

Aseo cuidadoso y periódico de las viviendas y alrededores.

Revocar las paredes y colocar cielorrasos en los techos, cuando el caso lo requiera colocar alambre tejido en puertas y ventanas. Examinar y sacudir las prendas de vestir colgadas de las paredes o dejadas a secar en el exterior, el calzado y todo objeto depositado en el suelo que les pueda servir de albergue.

Tener precaución con el manipuleo de muebles viejos y materiales abandonados en depósitos.

Revisar periódicamente cuadros, pizarrones u otros objetos de escasa movilización colgados de las paredes.

Alejar las camas de las paredes.

Latrodectismo (viuda negra)

Aseo cuidadoso y periódico de las viviendas y alrededores. Inspección cuidadosa de los medios de locomoción y transporte (vehículos, valijas, bolsos, cajones de frutas, portafolios), de cámaras subterráneas; precaución en la remoción de escombros, troncos caídos, piedras y al introducir las manos en huecos de árboles, paredes, hoyos en el suelo.

Tener especial cuidado en las zonas endémicas de Latrodectus al ingresar a las viviendas leña, vegetales o materiales que permanecieron en el exterior por cierto tiempo, a fin de no vehiculizar arañas al interior del domicilio.

Realizar la colocación de alambre tejido en puertas y ventanas.

Al ir a trabajar a zonas rurales dónde se encuentren estas arañas usar camisas de mangas largas, botas, o asegurar las botamangas de los pantalones con las medias, usar la camisa prendida y si es necesario guantes.

Acciones que deben evitarse

- No aplastar la araña contra la piel (“empuje o barra, no aplaste”).

- No perforar, quemar o aplicar substancias irritantes en el lugar de la picadura.

- No succionar el lugar de picadura.

Se debe realiza siempre la consulta urgente a un Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico.

¿Dónde consultar?

Centro Nacional de Intoxiaciones 0800-333-0160

Centro Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) Provincia Buenos Aires 0800-222-9911

Centro Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) Mendoza 261-4282020