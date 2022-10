La insólita traba por la que no podrás cobrar el Refuerzo Alimentario

Comenzó la inscripción para el Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos. Desde el lunes pasado se pudo ver una escena repetida en todo el país, cientos de personas haciendo fila para ingresar a las oficinas de Anses.

Este bono que entrega Anses será de $45.000 y se pagará en dos cuotas de $22.500 en noviembre y diciembre. La ayuda está destinada a personas que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad, no cuentan con ningún tipo de ingreso y no perciban ninguna asistencia del Estado.

El beneficio ha sido reclamado por más de medio millón de personas que podrían percibirán su primer pago el 14 de noviembre. Sin embargo, varias personas han sido "rebotadas" por un pequeño detalle, poseer una cuenta en Mercado Pago o cualquier billetera virtual.

Una mujer que se encarga de crear cuentas y el CBU para que las personas puedan acceder al nuevo bono explicó: "Si la gente tiene una tarjeta de débito no se va a ver perjudicada, los que se ven perjudicados son quienes tienen una cuenta virtual o Mercado Pago y no están bancarizados". Es decir, no es excluyente tener Mercado Pago, pero si te deja afuera de este bono no tener una cuenta bancaria.

Se estima que Mercado Pago tiene un total de 14,7 millones de visitantes únicos provenientes de Argentina

"Si tenes billetera virtual o Mercado Pago vas a salir rechazado al igual que si recibiste algún beneficio de Anses o si tenes un vehículo a tu nombre", comentó.

"Quizás le haces Mercado Pago a una chica que trabaje en tu casa, para que pueda cobrar y al final eso la termina perjudicándola", explicó.

Quiénes pueden inscribirse al Refuerzo Alimentario

Aquellas personas que no cuenten con trabajo registrado (en relación de dependencia, autónomos, de casas particulares, monotributistas o monotributistas sociales) y que no se encuentren percibiendo:

Jubilación y/o pensión contributiva o no contributiva (tanto nacionales como provinciales y municipales).

Prestación por Desempleo.

Plan Potenciar Trabajo.

Beca Progresar.

Asignación por Embarazo para Protección Social.

Programas Sociales (tanto nacionales como provinciales o municipales) o quienes tengan hijas y/o hijos que perciban la Asignación Universal por Hija e Hijo o Salario Familiar.

Por su parte, para acceder al Refuerzo Alimentario, las personas que se inscriban deberán completar una Declaración Jurada, que será evaluada junto a sus consumos, bienes y patrimonio. Es decir que no podrán tener registrado a su nombre: rodados (automotores, motocicletas y otros) que tengan menos de diez años de antigüedad; Inmuebles; Consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos dos meses; plazos fijos y bonos en los últimos seis meses; acreditación en cuentas bancarias en los últimos dos meses; compras en moneda extranjera en los últimos seis meses y Obra social o prepaga.

En el caso de personas de 18 a 24 años, el control socioeconómico se le realizará también a su grupo familiar, de acuerdo con la información oficial.