Escándalo en Berazategui: utilizaron a chicos con discapacidad para un acto político

En el marco del programa del Enacom “Conectando con vos”, destinado a brindar conectividad a municipios en los sectores más vulnerados de la sociedad para que no queden fuera del sistema, el municipio de Berazategui organizó el viernes pasado en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo la entrega de tablets a vecinos.

Los destinatarios eran adultos mayores, jóvenes estudiantes y chicos, en su mayoría niños, con diferentes discapacidades. El operativo fue convocado por el municipio para las 8 de la mañana con la promesa de entregar seis mil tablets.

Pero de las seis mil prometidas, apenas se entregaron dos mil quinientas dejando afuera llamativamente a los chicos con discapacidades. Esto provocó el malestar de los familiares y el llanto de los chicos que esperaban sus tablets.

Nicolas Santome, periodista del Diario “El Progreso” de Berazategui, contó que "la gente fue citada por WhatsApp, mail y carta convocándolos a que vayan al gimnasio De Vicenzo el viernes 21 a las 8 de la mañana porque iban a entregar seis mil tablets”.

Y agregó: “Entregaron dos mil quinientas a estudiantes y adultos mayores, quedando un montón de gente afuera que habían sido convocados. Llamativamente los que no recibieron ninguna Tablet son los chicos con discapacidades, es algo que me llama poderosamente la atención -sentencio el colega-; no vi jubilados o estudiantes que se hayan quedado sin tablets, quizás haya alguno”.

“Los familiares de los chicos con discapacidades denunciaron que los hicieron ir con sus hijos a las 8 de la mañana y eran las dos de la tarde y no les habían dado nada. Los pibes llorando porque no tenían sus tablets. Cuando estaban todas ahí detrás del mostrados como se ve en los videos. No se las quisieron entregar. Las familias denuncian que usaron a sus hijos para mostrar que el gimnasio estaba lleno”, añadió.

Bajo reserva de nombre por miedo a represalias, una de las madres que estuvo allí desde las 8 de la mañana hasta después de las dos de la tarde esperando la tablet para su hijo, dijo a MDZ: “Cuando increpé a una de las empleadas municipales, porque estuve más de seis horas esperando, me respondió que la orden era guardarlas para otro acto y que ella sabía que algunos funcionarios se las estaban llevando para sus casas. Es una vergüenza como usaron a nuestros hijos, no tienen cara”.

Asimismo, sostuvo que la gente del Enacom “se lavó las manos”. "Nos contestaron que el acto había sido organizado por el municipio, que ellos no tenían nada que ver. Algunos funcionarios municipales al ser increpados por los padres, afirmaban que desde el Enacom les habían dado esa cantidad y que el resto las iban a entregar en otro acto. Mientras que en el fondo de las filmaciones se ven las cajas con las tablets", relataron a su vez otros familiares de los chicos que no recibieron ninguna tablet.

MDZ habló con Dante Morini, concejal de Juntos en el municipio de Berazategui, y dijo que "de este tema nos enteramos por las redes. Como es habitual no invitaron a ningún concejal de la oposición. Mañana vamos a presentar un pedido de informe para que den las explicaciones del caso”.

Asimismo, el edil afirmó que van a acompañar dándole asistencia social y legal a los familiares de los chiquitos que fueron usados y discriminados por el municipio de Berazategui. “No me sorprende lo que pasó, es habitual que hagan clientelismo político con esta cosa. Es algo a lo que nos tiene acostumbrado la familia Mussi, que maneja el municipio como un feudo”, cerró.

Por su parte, el presidente del bloque de concejales de Juntos, Julián Amendolaggine, sostuvo: "Me parece lamentable lo que sucedió con la entrega de tablets. Los videos y el reclamo de la gente son claros. Hubo un destrato a las familias que fueron invitadas y un uso político del evento. Desde el bloque de Juntos vemos con preocupación que sigan dándose estas viejas prácticas. Por eso vamos a hacer un pedido de informes sobre lo sucedido".

Desde la oposición, en tanto, no descartan denunciar penalmente al intendente por discriminación, clientelismo y uso de menores para hacer política. Como se ve puede ver en uno de los videos, un familiar intenta denunciar ante la policía al intendente y el policía la saca de la oficina sin tomarle la denuncia.