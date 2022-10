Polémica por las pruebas Aprender en la provincia de Buenos Aires

Este miércoles se tomaron las pruebas Aprender a los alumnos del último año del secundario en todo el país. Para ello cada provincia distribuyó una serie de cuadernillos de acuerdo con las áreas a evaluar: Lengua y Matemática.

En Provincia de Buenos Aires, uno de los cuadernillos de Lengua generó polémica. El ejercicio de comprensión lectora estaba basado en un cuento denominado “El árbol de la buena muerte”. Ya el título es, al menos, sugestivo.

El cuento de ciencia ficción, que es parte de la saga de “El Eternauta", relata la historia de una familia que vive en Marte. Está compuesta por un matrimonio con un hijo y la abuela, que ya anciana, añora volver a su Catamarca natal.

En el desenlace, María, que así se llama la protagonista, muere a la sombra de un árbol que su yerno, Carlos, le regaló: “Tenía razón el que me vendió el árbol, no exageró en nada; la sombra mata en poco tiempo y sin dolor alguno.”

“¡Fue una suerte que pudiéramos proporcionarle una muerte así!”, exclama satisfecho otro de los personajes.

Esta narración, escrita por Héctor G. Oesterheld es, sin duda, una apología de la eutanasia. Ahora bien, habiendo tantos cuentos cortos en lengua castellana ¿era necesario elegir uno con semejante bajada ideológica? ¿Cuál se supone que es la finalidad de las pruebas Aprender? ¿Adoctrinar y bajar línea sobre temas éticamente controvertidos o evaluar la capacidad de comprender textos de los alumnos?

Tengamos en cuenta que el suicidio asistido o eutanasia es ilegal en nuestro país. No sólo eso, sino que también supone una concepción de la dignidad de la persona y del valor de la vida humana que son sumamente cuestionables. Nuestra legislación defiende y afirma el derecho a la vida, pero no existe el “derecho a la muerte” que, de ser habilitado traería consecuencias sumamente peligrosas que, en el cuento de la polémica, ya están plasmadas: por ejemplo, la anciana no manifiesta en ningún momento el deseo de morir, sino que su familia lo decide por ella.

Adoctrinamiento

Lamentablemente, este episodio en las Pruebas Aprender es un botón de muestra del adoctrinamiento permanente del que son víctimas los chicos que asisten a escuelas de gestión estatal en la provincia.

“Mi hijo sabe lo que es que te discriminen, pero no sabe leer de corrido”, se lamentaba una madre de una escuela en el conurbano. “¿De qué le sirve saber eso?” El gobierno parece estar más preocupado en llenar la cabeza de los alumnos con consignas ideológicas que con pensamiento crítico. Mientras tanto, aumenta el analfabetismo en el segundo ciclo de primaria y la capacidad de resolución de cálculos matemáticos es cada vez más escasa.

Como afirma el pensador colombiano Luis Gabriel Carrillo Navas, “la enseñanza siembra conocimientos, en cambio el adoctrinamiento planta la cultura del odio y convierte a quien piensa distinto en el enemigo.” Hay que volver a enseñar y dejar de adoctrinar.