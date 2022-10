Una zapatilla, el único rastro del hombre que cayó a las Cataratas

El hallazgo de una zapatilla y las dudas planteadas por los investigadores ahondan el misterio sobre las causas que rodean a la desaparición del hombre que este lunes cayó desde las pasarelas del Salto Bosetti, en las Cataratas del Iguazú, en Misiones, mientras participaba de un recorrido turístico.

Esta mañana, Walter Bareiro, segundo jefe de Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú, dijo que "la búsqueda sigue hasta que el cuerpo aparezca. Se está trabajando con personal de puestos fijos en el lugar, ahí en lo que es el salto, para tratar de ver si la persona sale a flote. Rastrillaje no se está haciendo porque es imposible ingresar al lugar por la crecida del agua ".

El bombero mencionó que ya se descarta encontrarlo con vida y que "cuando baje el río si aparece el cuerpo deberíamos ver la forma de poder retirarlo, si es por tierra o río".

En tanto, ya se había encontrado una zapatilla que era de esta persona cerca del salto pero aún se desconoce su identidad, para lo cual está trabajando el equipo policial, precisó Bareiro.

En tanto, en diálogo con Misiones Online, el Juez de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, Martín Brítez, expresó que aún "se trabaja para establecer si nos encontramos ante un accidente fatal o si se trató de una persona que se intentó quitar la vida".

Noticias Relacionadas Cómo acceder a los descuentos para visitar las Cataratas del Iguazú

“Si bien algunas personas vieron cuando cayó, no saben precisar si se trató de una caída o un suicidio. Hay circunstancias que llaman la atención como es el caso de que una vez en el agua, esta persona no pidió ayuda, no intento evitar la caída”, dijo el magistrado.

El circuito de la Garganta del Diablo, en tanto, lleva varios días cerrado debido a la crecida del río Uruguay del lado de Brasil, como consecuencia por las fuertes precipitaciones.

La zona se ve afectada por el incremento del caudal del agua con una magnitud tal que generó sorpresa, ya que no se veía algo así desde hace años.

Según datos oficiales, el caudal superó los 10.300 metros cúbicos por segundo, generando daños en las pasarelas o caminos que cruzan las Cataratas.