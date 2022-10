Horror en Tucumán: más detalles del caso de la chica que era víctima de violencia y se quitó la vida

Noelia ya le había contado a su familia que si pareja le hacía la vida imposible y padecía violencia de género en Trancas, la pequeña localidad tucumana de 4500 personas. Le había comentado todo a sus amigas cercanas, les contaba su horror pero les pedía que no hagan nada. Así respetaban su calvario en su entorno más íntimo. Su pareja hacía rato la encerraba y le sacaba el teléfono, su familia lo sabía y no supieron manejarlo. Ella siguió trabajando en la estación de servicio y criando sus dos hijos en medio de una situación de angustia que crecía todas las semanas. No aguantó el rechazo del Estado en su intento de denuncia por violencia de género. Llegó a su casa y se mató.

"La encerraba, le sacaba el teléfono, algo iba a pasar". Carla es prima de Noelia y está todavía tratando de entender qué pasó con su prima. Conversó con MDZ y dio detalles sobre la situación previa al desastre que la llevó a ahorcarse en su casa sin consuelo. Antes intentó terminar con la violencia yendo a la Policía, donde encontró indiferencia. Una vez más, dijeron que el oficial que tomaba la denuncia no estaba, que volviese por la tarde. Noelia lloró y les contó la urgencia, avisó que no podía volver. Y de nuevo le dijeron que no. Sabía que no tenía opción y se fue a su casa exhausta. La vieron cansada, entregada. Su pareja la había arrastrado por el piso después de sacarle el celular y le tiraba del pelo mientras gritaba. Eso era lo que vivía Noelia en su casa.

La muerte generó una crisis política en el lugar, donde la remoción de la cúpula de la Policía fue la primera de varias medidas venideras. El jefe de la Unidad Regional Norte (URN), Joaquín Girvau Olleta, ratificó que “el policía tiene que tomar toda la denuncia. Cualquier policía, oficiales, jefes, deben tomar la denuncia”. Y que Asuntos Internos de la fuerza realizará una investigación administrativa mientras que “la justicia determinará si hubo o no negligencia”. La investigación la llevará a cabo las Unidades Especiales de Delitos Complejos y de Violencia de Género, según confirmó el fiscal Carlos Sale, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios II, tras confirmar que la muerte fue por suicidio. "Se debe investigar si hubo incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de los policías y si hubo o no violencia de género”, explicó. Y añadió: “A partir de la Ley Micaela todos los empleados públicos tienen la obligación de actuar con perspectiva de género y con mayor razón un efectivo de la fuerza policial que está en una Unidad de Operaciones, aunque no esté el oficial de turno".