Famosa actriz cuenta su experiencia de maltratos: “me quebró una costilla”

Por primera vez, la actriz Vanessa Arias se animó a dar detalles de lo que ocurrió hace 20 años, cuando fue víctima del maltrato por parte de una ex pareja. "Fui muy afortunada porque pude haber sido parte de las estadísticas de las mujeres muertas", confesó en su programa “Siéntese quien pueda”.

Con los ojos llorosos, la presentadora relató lo que fue uno de los momentos más duro de su vida y que la marcó para siempre. El 24 de diciembre del 2002, Vanessa tenía que tomar un vuelo temprano y despertó a su pareja. "Me empujó por las escaleras y me pateó en el suelo, me quebró una costilla", reveló Arias.

Sin embargo, cuando fue a denunciar el hecho, escuchó a un policía decir a dos mujeres víctimas de maltrato: "Pues qué habrán hecho para que sus maridos las golpeen así". Así fue que la actriz de “Velo de novia” y “La tempestad se levantó” y se fue, sin llegar a demandar a su entonces pareja. Reconoce que fue un grave error.

"Terminamos como siete veces, en las cuales el se salió de la casa, rentaba otro departamento, pero a la semana estaba otra vez en mi casa, era más el amor que sentía por esta persona que el dolor de cuando me pegaba", describió Vanessa.

Vanessa no quiso dar el nombre de su victimario.

Reconoce que le tenía que no estaba mentalmente fuerte y que sentía que todo lo que le decía se lo merecía. "Me ponía frente al espejo y me decía que era una mujer muy fea y que si estaba conmigo era por lástima, que nunca nadie me iba a querer", recordó.

Necesitó mucho tiempo de terapia y ayuda sicológica para salir adelante. A día de hoy, asegura no haber perdonado a este actor de telenovela de quien prefirió no revelar su nombre. Sobre la experiencia vivida, la actriz dejó un mensaje. "Tengan el valor de salir adelanta y hagan lo que yo no hice, denunciar y contárselo a todas las personas que están en su alrededor, siempre hay un mañana y un después, nuestra vida no se acaba ahí", concluyó.