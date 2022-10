La alternativa que plantea el sector productivo por la sequía en Mendoza

El presidente de ACOVI (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas) Eduardo Sancho, realizó un análisis sobre la alarmante situación hídrica de todos los ríos de la provincia luego del pronóstico de escurrimiento presentado por el Departamento General de Irrigación. Frente a esto, comentó las gestiones que viene realizando la entidad desde la Comisión Hídrica y presentó propuestas para hacer frente a esta dura realidad.

La realización de un Fideicomiso Provincial de desarrollo para la inversión hídrica fue la principal propuesta presentada por la entidad. La misma propone integrar, de forma progresiva, los fondos correspondientes a partes de las regalías petroleras, gasíferas e hidroeléctricas (netos de la participación municipal) cualquier otro recurso extraordinario y también los fondos nacionales que debería invertir la nación por estar en una situación de emergencia hídrica (ej: Fondos de Portezuelo) para conformar un fondo fiduciario coadministrado por representantes del sector privado.

El objetivo es financiar planes de obras y proyectos a largo plazo, que normalmente están sujetos a la disponibilidad transitoria de un presupuesto o a decisiones de un gobierno de turno y llevarlas a un plano de política de estado con decisión conjunta público privada.

En este sentido, y haciendo énfasis en la gravedad de la crisis hídrica, Eduardo Sancho remarcó: "Se pierde más de la mitad de la agua con la que contamos. Es un problema de inversión publica. Tenemos que eficientizar urgente el sistema, estamos en crisis y parece que no hemos tomado dimensión de la misma. No puede ser que hay un 85% de canales de tierra. Hay que armar un plan de obras que sea política de Estado. El Trasvase del Río Grande al Atuel debería ser prioritario en esa agenda, nos permitiría usar una cuota de agua que nos pertenece y que en una situación de sequía extrema no estamos utilizando".

Además, recordó que: "Los productores siempre han aportado al mejoramiento del sistema hídrico, a su vez hace años existe financiamiento internacional, que debería aprovechar la provincia. Siempre que sea por ahorro de agua el BID financia obras, tenemos que gestionar proyectos. En este sentido proponemos un fondo fiduciario para inversiones en el recurso hidrico, donde se priorizan las obras que más ahorro de agua generan".

Cabe destacar que se propone un participación público-privada donde las decisiones de inversión del fondo fiduciario serán consensuadas y rankeadas con criterios de eficiencia.