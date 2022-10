Parque Rivadavia: la meca del canje de figuritas de Qatar

A poco más de un mes de que el mundo se paralice por el comienzo del Mundial de Fútbol de Qatar, miles de niños (y algunos no tan niños) aún siguen en la frenética carrera por completar el álbum de figuritas. A diferencia de las viejas ediciones de los álbumes de los años 70 y 80, en ésta no hay premio para aquel que logre pegar todas las fotos de las principales figuras de cada selección.

Sin embargo, la fiebre por intercambiar figuritas no se detiene desde que se pusieron a la venta el 24 de agosto pasado y luego de que el Gobierno debiera, incluso, intervenir para garantizar la provisión de paquetes y de los álbumes que edita y comercializa la empresa italiana Panini.

Y como todo berretín, las figuritas también tienen su nicho. Desde hace casi dos meses, personas de todas las edades se reúnen los fines de semana en el Parque Rivadavia, en el barrio porteño de Caballito, para intercambiar figuritas del Mundial de Qatar en busca de las más difíciles, como "el 4 de Ghana", y hasta pueden pagar $300 o más por un sobre que, en teoría, debería costar $150.

En el parque, vieja meca de venta y canje de discos vinilo y libros, también hacen acto de presencia los vendedores de figuritas y álbumes. Se venden tanto en sobre, que tiene 5 figuritas, como por unidad. Los precios de los sobres oscilan entre los $200 hasta los $300, mientras que el precio de la individual varía de acuerdo con la importancia de la selección, con precios que se pueden extender hasta los $150 pesos cada una. En el mercado paralelo (en broma, le dicen "figu blue"), por tres sobres pueden pedir hasta 1.000 pesos.

Mateo tiene 8 años y llegó con su papá hasta esa zona de Buenos Aires desde Tigre para intentar canjear cerca de 200 figuritas repetidas por dos de las más buscadas: la de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, las únicas dos que le faltaban para completar la colección. Y en esa meca de fanáticos, Mateo logró lo que tanto esperaba.

"No lo podía creer, en menos de dos horas las canjeé y lo completé. Después seguí intercambiando para llevarle a mis amigos", le cuenta a MDZ.

Padres, hijos y nietos

Unos metros más adelante camina Candela, una fanática de Boca Juniors junto a su papá, Diego, que "le hizo la pata" y la acompañó hasta el Parque Rivadavia para ver si alguien tenía para canjearle la del capitán argentino por las de los defensores de Arabia Saudita, otras muy difíciles de encontrar.

"Hace cuatro horas que llegamos y todavía no tuve suerte, pero de acá no me voy hasta conseguirla. Es la única que me falta! Me tengo fe", se ríe.

Su papá, en cambio, recuerda que "nunca pudo completar ningún álbum". "Como no tenía plata para comprarlas, tardaba mucho tiempo en ahorrar y cuando iba al quiosco ya se habían dejado de imprimir", cuenta con una mezcla de tristeza y gracia.

Por su parte, Tomás, de 62 años, también rememoró aquellos días de juventud cuando intentó, con mala suerte, completar el álbum del mundial México 1970, el primer álbum lanzado por la empresa Panini.



"En ese momento era más complicado cambiar figuritas. No había estos lugares de reuniones y no había la tecnología que hay en estos momentos", afirma Tomás, quien recordó que la figurita más complicada en ese mundial fue Gerson, volante de la selección brasileña.

Otro hombre de 35 años recuerda cuando completó su primer álbum de figuritas en vísperas del Mundial de 1994, que se desarrolló en los Estados Unidos.

La sofisticación de los fanáticos no tiene límite y corre al compás de los tiempos modernos. Mientras antes los faltantes se anotaban en desprolijas listas manuscritas en las que se iban tachando los números en falta, ahora hay decenas de niños, jóvenes y adultos que recorren la plaza con el celular en la mano.

"Me hice una planilla de Excel y acá voy marcando las que consigo y el programa me dice cuántas me faltan", detalla Nicolás, que llegó hasta el lugar acompañado por un grupo de cuatro amigos desde la zona de Congreso.

Como un tesoro

Pero en el parque Rivadavia, la necesidad de la figurita faltante lleva a una especie de búsqueda del tesoro.

Sofia Duarte, vecina del barrio de Once, mira detenidamente una planilla para ver qué "figu" le falta a su hijo, mientras que busca una persona que tenga la misma finalidad que ella.

"Estamos hace una hora acá y la verdad es un verdadero salvataje esos encuentros, porque nos faltaban 60 figuritas y ahora nos faltan 25", señaló Duarte, quien buscaba intensamente la figurita 16 de Bélgica, correspondiente al delantero Jeremy Doku.





En el mundo virtual, la novedad es que el canje y la compra se puede hacer a través de una app, Mis Figus, creación de desarrolladores de ciudad de La Plata.

Frustrados por no encontrar figuritas en los negocios, desarrollaron esta aplicación "para que las personas puedan recopilar la información y que todos se puedan beneficiar de esta búsqueda", indicó a Télam Agustín Bruno, uno de los diseñadores de la Universidad Nacional de La Plata que impulsaron esta app que al día de hoy tiene 530.000 descargas.

En medio de este boom, lo que se ve que también "trabaja" el coleccionista es el humor. En MercadoLibre, un usuario de Parque Chas ofrece la figurita de Messi a 7.000 pesos.

"¿La tenés? Tengo un Fiat Duna al piso todo re tuneado", contraoferta un interesado, a lo que le responden: "¿La venís a buscar motorizado? Cuidado, no agarres ningún pozo que se te desarma el auto".

Para quienes todavía no pudieron llenar su panini, Paladini presenta:

El primer panini que te llena a vos. #LlenáTuPanini pic.twitter.com/iiXukmApwA — Paladini (@PaladiniOficial) October 13, 2022

De la mano de la creatividad también la empresa Paladini aprovechó el trueque de figuritas para crear una atractiva campaña publicitaria, en la que utiliza el juego de palabras Panini (sándwiches en italiano) para promocionar sus productos de embutidos y fiambres.