Desalojos: se aprobó la prórroga y apareció otra grieta en la oposición

Como cada semana, los temas de coyuntura en una raquítica agenda parlamentaria sirven para mostrar las grietas internas de oposición y oficialismo por igual. Y no fue la excepción el tema desalojos y su ya debatida prórroga, que no sorprendió a nadie y se aprobó con 227 votos a favor. Técnicamente es la continuidad del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana que sólo encontró votando en contra al macrista Francisco Sánchez y la libertaria Carolina Píparo y las abstenciones de Gustavo Hein (Pro), Marilú Quiróz (Pro) y Carlos Zapata (Ahora Patria).

¿Qué dice la ley que es tan urticante para una parte de la oposición? Lo que declara es la emergencia socio sanitaria y ambiental en los barrios identificados por el ReNaBaP por 2 años, para evitar pérdidas de tiempo en procedimientos administrativos. En este caso, la perspectiva de género juega un papel, ya que es tenida en cuenta para la titularidad de la vivienda.

Patricia Bullrich, quien hoy encarna el pensamiento más duro dentro de Juntos por el Cambio y enfrenta y desafía abiertamente a sus rivales internos, puso el grito en el cielo planteando en un tuit: “Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo”.

Lo que no aclaró Bullrich es que para que se logre continúe se precisaron 39 manos de su partido, incluido el actual aspirante a gobernar Buenos Aires, Diego Santilli, y la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, en un momento en el que el desembarco de Patricia Bullrich en la Provincia es importante, apoyando a Joaquín De la Torre y a Javier Iguacel, dos dirigentes que pretenden dar pelea por el poder de La Plata. Lo que una parte de la oposición pretende es dejar en claro que cualquier iniciativa que relativice la propiedad privada, sea condenada sin importar de dónde venga la propuesta.

De hecho, la ley 27.453 se aprobó en octubre de 2017 durante la gestión de Mauricio Macri presidente y Patricia Bullrich ministro de Seguridad. Todo es grieta interna en JxC y desde el entorno de Patricia Bullrich confirmaron el dato a MDZ: “Nosotros vamos a defender la propiedad privada y dejar en claro que somos los que estamos en las antípodas de los que quieren negociar derechos, Patricia va a seguir en ese sendero en cada ley que haya, siempre del lado de la gente”, resumieron a este medio.

En más de cinco horas de debate, quienes más voz tuvieron fueron los diputados del kirchnerismo que forman parte de organizaciones sociales. Juan Marino, líder del Partido Piquetero, dijo: “Este proyecto de ley consagra y amplía derechos para vecinos de barrios populares, prorrogando los desalojos, ampliando el listado, y logrando que haya un porcentaje fijo del presupuesto para que garantice el tratamiento de esta política”.

Quien tuvo el comienzo del debate a cargo fue el salteño Lucas Godoy, del Frente de Todos, quien queriendo o no hizo una profunda autocrítica a la situación actual que se vive al aclarar que la modificación propuesta tiene que ver con ampliar de 4.416 barrios a 5.687; que fueron también relevados y determinados en el decreto 88/21. Y agregó que la modificación prorroga la suspensión de desalojos por el plazo de 10 años y que ese lapso dura la declaración de utilidad pública. “En ese momento se relevaron más de 4.400 barrios populares, se conoció además que el 68% de esos barrios no accede a la energía eléctrica, que casi el 90% no accede al agua corriente y que prácticamente el 100% no accede a red cloacal, con todo lo que significa eso para la salud de las familias que allí viven. Y el 99% no accede al servicio de gas natural”, cerró.