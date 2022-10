Día del Psicólogo: ¿cuáles son nuestras verdaderas necesidades?

Sin dudas, vivimos en un mundo que generalmente evita que nos interpelemos, cuestionemos o reflexionemos sobre nuestros propios actos y pensamientos. Es así que transcurrimos nuestra única vida en un mar que nos lleva donde van las olas, haciéndonos creer que necesitamos de manera imperiosa un sinfín de cosas que no sabemos ni para qué sirven, pero que queremos de manera urgente. La sociedad, la cultura de la inmediatez, el capitalismo, la moda no importa quiénes ni cómo.

Lo cierto es que estamos convencidos que son ¨necesidades¨. Sin embargo, claro está que no solo no se trata de eso sino que es una mentira que ni siquiera nos tomamos el tiempo de revisar. Tener unos labios grandes y carnosos, desear un cuerpo perfecto, conseguir seguidores, frecuentar lugares de moda, usar ropa de tal o cual marca, conocer el mundo, conseguir muchos me gusta, y podríamos seguir un rato largo enumerando, se vuelven una necesidad impostergable porque es ahí donde está ¨la felicidad ¨. Cuando voy y compro me siento pleno, contento y mi cerebro se llena de serotonina (conocida como la hormona de la felicidad). Sin embargo, esta sensación dura tan poco que ni me doy cuenta, inmediatamente quiero una cosa, otra y otra. Entonces, claramente no es por ahí.

¿Será que el bienestar, el placer, la verdadera felicidad está en otras cosas, en otro lado? Tenemos, entonces, que hacer un stop y regalarnos lo que verdaderamente necesitamos para estar bien física y emocionalmente: un abrazo interminable, una conversación respetuosa, sonreír y ser amable para sumar y sumarme oxítocina , un encuentro con alguien que nos necesita, treinta minutos de relajación o ejercicio, incorporar hábitos saludables, perdonar algún desencuentro comunicativo, trabajar con pasión, disfrutar de una lectura, destinar tiempo con nuestros afectos…En fin, necesidades verdaderas.

Hoy y siempre será necesario hacer un poquito más de eso, que nos hace mejores personas cada día.

¿Vos realmente crees en eso? ¿Vale la pena?

* Lic. Erica Miretti Psicóloga. Neuropsicoeducadora. Docente