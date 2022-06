Astrología: cuáles son los signos fanáticos de las compras y los que más gastan

En épocas de ofertas y cambio de temporadas los locales y las páginas webs de las tiendas se llenan de propuestas con promociones y saldos. Pero no todas las personas reaccionan igual a esta avalancha de opciones para comprar. Priscilla Maciel, astróloga predictiva y creadora de @losastrosdicen, explica cuáles son los signos del zodíaco fanáticos de las compras y los que más gastan. “Cada ascendente tiene sus características que lo definen y si bien siempre aclaramos que es imposible generalizar, hay rasgos comunes. Hay algunos más gastadores, impulsivos, desesperados en busca de las mejores ofertas, y otros más analíticos, o austeros a la hora de gastar su dinero”, explica Maciel que a través de www.losastrosdicen.com ofrece servicios de astroestudios express como revolución solar, carta natal, carta kármica, retorno lunar, entre otros.

Aquí una guía completa signo por signo para saber cuáles son los fanáticos de las compras, los que más gastan y los super austeros.

Aries

Es muy impulsivo para comprar. Apenas aparece una oferta, una promoción la aprovecha directamente. Hace todo muy rápido, no piensa, compra y listo. En general lo tientan las cosas que son más deportivas, para correr o hacer algún deporte.

Tauro

Este es un signo que es famoso por tener seguridad económica, la necesita. Entonces apenas aparece una oferta observa, mira, compara. Sabe de antemano qué tipo de cosas le interesan, no compra por impulso. Dentro de sus compras preferidas puede elegir productos de masajes, salidas y escapadas a algún lugar a la naturaleza, un fin de semana en un hotel. También le gustan las salidas gourmet. Lo cierto es que no va detrás del precio, no corre detrás de la oferta sino de lo que necesita. Tauro es una persona que le gusta hacer regalos, así que también puede comprar cosas para los demás.

Tauro apenas aparece una oferta, observa, mira, compara. Sabe qué tipo de cosas le interesan, no compra por impulso.

Géminis

Como necesita todo el tiempo motivación, cuando encuentra una oferta de esas masivas le genera una sensación de urgencia y necesidad de mirar, de comparar en varios tomando referencia en varios lados. Lo tientan los objetos que tienen que ver con la electrónica, pasajes y computadoras. Puede ser un poco impulsivo en lo que compra y tal vez adquiere muchas cosas que puede que no necesite.

Cáncer

Las personas de Cáncer no suelen ser personas que sientan que tienen que ir a comprar algo corriendo. Son más bien moderados y solamente aprovechan estas ofertas para comprar cosas que su familia necesite. Lo tientan los libros de historia, objetos de bazar y relacionados con la comida, como condimentos y especias. También puede comprar cosas para la casa, pero siempre su familia está en el foco de lo que elige.

Leo

De por sí Leo es un signo gastador. Cuando se encuentra con una oferta a lo grande, compra a lo grande. Gasta en cosas buenas, no es de comprar baratijas. Le gustan las cosas de calidad, buenas, ya sea ropa, joyas, carteras o perfumes. También gasta en regalos para los que quiere.

Leo es un signo gastador. Pero le gusta comprar cosas de buena calidad, no baratijas. Perfumes, maquillaje, ropa, joyas están en su lista de deseos.

Virgo

Es un signo muy austero, medido, así que en general no es fácil tentarlo con compras. No va a despilfarrar el dinero, al contrario es muy controlador con los gastos de él y de su familia. Se fija de que a nadie se le ocurra estar gastando de más. Le gusta comprar objetos más relacionados con su bienestar, con la salud, con cosas de yoga o cosas de sí en general de de bienestar, pero no es alguien que vaya a ser tentado para para una oferta tener que salir y gastar.

Escorpio

Es un signo más medido que no va a salir corriendo a comprar cualquier cosa. Le interesan los objetos de calidad y van por aquellas prendas o cosas que ya tienen pensado comprar. Se guían por aquello que tenían planeado: si tienen algo metido en la cabeza lo van a comprar. Le pueden interesar cuestiones más relacionadas con deportes extremos, también ropa interior, lencería.

Sagitario

Este signo necesita libertad y espacio. Siempre está a la espera de ‘cazar’ la mejor oferta para irse. Busca la oportunidad para comprar un viaje, una aventura, una salida que lo lleve a seguir viajando y conociendo nuevos lugares.

Capricornio

Es uno de los signos más austeros del zodiaco. Para estas personas comprar sólo porque está de oferta es una locura. Por lo tanto no será habitual verlo en el shopping. Compra lo que es necesario. Le atraen los relojes, elementos que ayuden a su organización, también compra cosas para el trabajo, para motivar a la gente de su equipo. En cuestiones de ropa es muy austero y formal. No lo tienta salir a hacer compras.

Acuario

Le encanta todo lo que sea online, así que para este signo todas las cosas que tengan que ver con comunicación y electrónica es lo primero que va a mirar. Lo tientan las computadoras. Es más curioso con este tipo de objetos, con los que le gusta comparar modelos y precios. Tampoco prefiere objetos o elementos muy masivos o populares, le gustan las cosas originales, diferentes. Por eso es raro que encuentre en ofertas masivas alguna oportunidad.

A Acuario le encanta todo lo que sea online, así que todo lo vinculado con comunicación y electrónica es lo primero que va a mirar.

Piscis

En este caso debemos tener en cuenta que hay dos tipos de Piscis en relación a las compras. Tenemos un Piscis más colgado, que ni se entera que hay ofertas y que cuando le cuentan que las hubo empieza a decir ‘ni me enteré, se me pasó’. Pero hay otro Piscis que puede ser muy gastador e idealista. Puede gastar en sí mismo y también en su pareja. Le atraen compras relacionadas con películas o temas más espirituales como sahumerios, cartas de Tarot, piedras. También puede ser que compre cosas muy relacionadas a la moda, porque le gusta mucho lo artístico y lo estético.