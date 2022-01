Qué multas pueden aplicarles a quienes agreden al personal de salud

Fue viral un video que muestra a un paciente en Tunuyán, provincia de Mendoza, ofendiendo a una enfermera porque quería ser atendido con mayor celeridad en medio de la tercera ola de covid. Mientras el Gobierno de Mendoza exigió respeto hacia el personal de salud, desde el gremio Ampros (Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud) pidieron la aplicación del Código de Faltas que contempla multas de $24.000 hasta $36.000 aproximadamente y hasta 12 días de arresto para quienes agredan u ofendan a personas que trabajan en el ámbito sanitario.

El artículo 51 del Código Contravencional de Mendoza (modificado en 2018) dice textualmente: “Ofensa personal a médicos, enfermeros, personal de ambulancia o agentes sanitarios. El que ofendiere o agrediere físicamente -sin causar lesiones- y/o verbalmente con gritos e insultos a médicos, enfermeros, personal de ambulancia o agentes sanitarios en efectores públicos o privados, será sancionado con multa desde ochocientas (800) U.F.-unidades fijas- hasta un mil doscientas (1.200) U.F. o arresto desde ocho (8) días hasta doce (12) días”.

Cuando la Legislatura discutió la norma, incluyó las unidades fijas que se actualizan año tras año para calcular el monto de las cuotas, teniendo en cuenta la inflación que rige en el país. De acuerdo a consultas hechas por MDZ a juzgados de Faltas, una unidad fija para 2022 equivale a $30, por lo tanto las multas contempladas para las agresiones al personal de salud irían desde los $24.000 hasta los $36.000. Sin embargo, es la Justicia quien finalmente determina el monto de la sanción, según el caso. La inclusión del artículo 51 en el nuevo Código de Faltas se dio en un momento en el que se hicieron públicas varias agresiones de familiares hacia docentes y también se extendieron las sanciones por violencia hacia otros agentes estatales.

La secretaria general de Ampros, Claudia Iturbe, explicó: “Diariamente el personal de salud recibe agresiones de parte de la población, en general tiene que ver con que la gente tiene apuro de ser atendida y realmente no hay personal porque se ha dado licencias y el Estado no ha buscado reemplazantes. Vivimos esta situación como una injusticia. Esto se debería haber previsto por el Estado, se sabía que iba a ocurrir, porque lo estábamos viendo en Europa. Sin embargo, es el personal sanitario quien recibe los maltratos de la gente. El Código Contravencional, así como contempla sanciones para quienes agredan a docentes, incluye multas y arresto para las personas que gritan, insultan o golpean a quienes estamos trabajando en la salud. Esto no se está teniendo en cuenta, y es una norma que nos protege”.

Además de la violencia ejercida por quienes buscan atención médica o testeos en medio de la pandemia, Iturbe cargó contra el propio Estado. “También recibimos agresiones de jefes que nos dicen que busquemos reemplazantes o sino no nos podremos tomar vacaciones. Claramente hay coordinadores por departamento y por zonas que deberían ocuparse de resolver estos asuntos, de contratar más personal o de derivar a otros distritos”, se quejó la referente gremial.

Desde el Gobierno aseguraron que han reforzado la seguridad a través de la incorporación de policías en todos los centros de salud y hospitales, para contener los ataques contra el personal sanitario. Respecto de la aplicación de Código de Faltas, advirtieron que cada agente policial evaluará si corresponde para cada caso concreto.