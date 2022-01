Anses paga hoy un beneficio clave: cuándo cobro jubilaciones, pensiones y AUH

Este martes 4 de enero Anses comenzó a pagar los haberes de enero. Los primeros en cobrar fueron los titulares de Pensiones No Contributivas, un beneficio que otorga el Estado a personas que no cuentan con aportes previsionales ni contributivos, no tienen trabajo en relación de dependencia, bienes o recursos para subsistir. Para acceder a este beneficio, las personas no pueden tener parientes obligados a proporcionarles alimentos. Hay tres tipos de Pensiones No Contributivas. Se otorgan por vejez, por discapacidad o a madres de 7 o más hijos que cumplan los requisitos mencionados anteriormente.

A partir del próximo martes cobrarán los jubilados con haberes de hasta $32.664 y los titulares de Asignación Universal por Hijo. Luego lo harán los jubilados y pensionados cuyos haberes superan ese monto y los demás beneficiarios de asignaciones de Anses.

El martes 4 de enero Anses activó un nuevo calendario de pagos

Calendario de pago para titulares de Pensiones No Contributivas de Anses

DNI terminados en 4 y 5: jueves 6 de enero

DNI terminados en 6 y 7: viernes 7 de enero

DNI terminados en 8 y 9: lunes 10 de enero

Calendario de pago para jubilados que cobran hasta $32.664

DNI terminados en 0: martes 11 de enero

DNI terminados en 1: miércoles 12 de enero

DNI terminados en 2: jueves 13 de enero

DNI terminados en 3: viernes 14 de enero

DNI terminados en 4: lunes 17 de enero

DNI terminados en 5: martes 18 de enero

DNI terminados en 6: miércoles 19 de enero

DNI terminados en 7: jueves 20 de enero

DNI terminados en 8: viernes 21 de enero

DNI terminados en 9: lunes 24 de enero

Calendario de pago para jubilados que cobran más de $32.664

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de enero

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de enero

Calendario de pago para titulares de AUH

DNI terminados en 0: martes 11 de enero

DNI terminados en 1: miércoles 12 de enero

DNI terminados en 2: jueves 13 de enero

DNI terminados en 3: viernes 14 de enero

DNI terminados en 4: lunes 17 de enero

DNI terminados en 5: martes 18 de enero

DNI terminados en 6: miércoles 19 de enero

DNI terminados en 7: jueves 20 de enero

DNI terminados en 8: viernes 21 de enero

DNI terminados en 9: lunes 24 de enero

Complemento del salario familiar

DNI terminados en 0: martes 11 de enero

DNI terminados en 1: miércoles 12 de enero

DNI terminados en 2: jueves 13 de enero

DNI terminados en 3: viernes 14 de enero

DNI terminados en 4: lunes 17 de enero

DNI terminados en 5: martes 18 de enero

DNI terminados en 6: miércoles 19 de enero

DNI terminados en 7: jueves 20 de enero

DNI terminados en 8: viernes 21 de enero

DNI terminados en 9: lunes 24 de enero

Asignación por embarazo

DNI terminados en 0: lunes 10 de enero

DNI terminados en 1: martes 11 de enero

DNI terminados en 2: miércoles 12 de enero

DNI terminados en 3: jueves 13 de enero

DNI terminados en 4: viernes 14 de enero

DNI terminados en 5: lunes 17 de enero

DNI terminados en 6: martes 18 de enero

DNI terminados en 7: miércoles 19 de enero

DNI terminados en 8: jueves 20 de enero

DNI terminados en 9: viernes 21 de enero

Asignación prenatal y por maternidad

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 12 de enero

DNI terminados en 2 y 3: jueves 13 de enero

DNI terminados en 4 y 5: viernes 14 de enero

DNI terminados en 6 y 7: lunes 17 de enero

DNI terminados en 8 y 9: martes 18 de enero

Asignación por matrimonio, adopción y nacimiento

Todos a partir del viernes 7 de enero

Prestación por desempleo