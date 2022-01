Atlanticazo: pueblos de la costa se manifiestan contra la explotación petrolera en el mar argentino

Bajo el nombre “Atlanticazo”, manifestantes de la Ciudad de Buenos Aires y de distintos distritos costeros bonaerenses se movilizarán hoy, 4 de enero, contra las petroleras en el Mar Argentino. El pasado 30 de diciembre la Resolución 436/2021, firmada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, autorizó a la empresa noruega Equinor a realizar exploraciones sísmicas a 160 millas de las costas del sur de la provincia de Buenos Aires. El proceso licitatorio lo había iniciado Mauricio Macri y lo continuó Alberto Fernández.

El Ministerio de Ambiente liberó la posibilidad de que la compañía noruega comience en 2022 las tareas de recolección de datos, mediante una campaña que se estima durará cinco meses. La medida, que fue publicada este jueves en el Boletín Oficial, permite el estudio 2D, 3D y 4D para hallar hidrocarburos de los bloques de la Cuenca Norte del Mar Argentino CAN 108, CAN 114 y CAN 100.

La principal movilización contra esta resolución tendrá lugar en Mar del Plata, más precisamente en la Rambla los Lobos. También habrá movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país.

Debido a su actividad principal, las plataformas petroleras son propensas a sufrir accidentes que pueden ocasionar pérdidas de vidas humanas, derrames de petróleo y graves daños ecológicos.

La resolución firmada por Cabandié pretende instalar otra forma de extractivismo en una región donde hoy no existe actividad hidrocarburífera. La zona donde se proponen estos proyectos se solapa con el «Frente Talud», identificado como posible Área Marina Protegida por científicos nacionales y por el mismo Ministerio de Ambiente. El área que va a explotarse equivale en tamaño a 75 veces la Ciudad de Buenos Aires y está ubicado en el principal corredor biológico del Mar Argentino.

Javier Goldschtein, licenciado en Gestión Ambiental con una maestría en Ciencia y Tecnología Marina, explica que estas exploraciones se realizan por medio de impactos acústicos. Los buques sísmicos utilizan aire comprimido que al ser liberado rápidamente genera ondas de sonido. Estas son reflejadas en las distintas capas del subsuelo y vuelven a la superficie, donde son registradas por un equipo tecnológico que identifica cuál es la composición del suelo y a que profundidad se encuentran los hidrocarburos. Este proceso se repite a lo largo de líneas de navegación que acaban cubriendo la totalidad del área de adquisición de datos.

Ballenas, cachalotes, delfines, orcas, marsopas y casi 80 especies diferentes más pertenecen a este orden de animales mamíferos que habitan en el medio acuático.

“Este proceso tienen un impacto negativo de importantes consideraciones”, asegura Goldschtein y agrega: “Hay muchas especies que se verían afectadas por este tipo de exploración, entre ellas especies protegidas a nivel internacional por riesgo de extinción”. Por ejemplo, los cetáceos son animales migratorios que viajan grandes distancias y utilizan la ecolocalización para identificar sus rutas. “Esta es una época de migración, cuando uno va a veranear a la costa ve pasar a estos animales a una distancia similar a donde estarían estos buques sísmicos. Un impacto con estos golpes acústicos de gran presión podría generarles un aturdimiento que los desoriente y los haga varar en una playa”, dice.

Además, en la zona de la cuenca de Mar del Plata se encuentra el 49% de toda la producción ictícola de consumo y exportación de nuestro país. “Es ahí es donde se realizará la exploración sísmica. Además del impacto a nivel ecosistémico por especie, a nivel ecológico también tenemos consecuencias como el impacto en el suelo marino”, advierte el experto. La pérdida de sustrato marino es consecuencia de este tipo de exploración. La onda acústica de alta presión sobre el suelo marino daña a las poblaciones bentónicas (por ejemplo, esponjas, ostras, algas), muy ricas en el Mar Argentino. Estas sustentan a todos los demás animales que viven en ese ecosistema.

El propio intendente de del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, manifestó su rechazo afirmando que el daño podría ser permanente y adelantó que esta semana el Municipio realizará una presentación judicial.

“Gracias a los últimos informes a nivel global sobre este tipo de prácticas sabemos con certeza que existe un 98% de potencialidades de derrames en este tipo de explotaciones, es decir un derrame seguro. No existe "tener cuidado" cuando uno está extrayendo de los suelos marinos a presión grandes cantidades de hidrocarburos”, advierte el ambientalista.

Estos derrames, que no estarían a más de 10 kilómetros de la costa, afectarían no solo al ecosistema sino también al turismo de la costa atlántica. “Ciudades como Mar del Plata tienen dos principales fuentes económicas: el turismo y la pesca, ambas amenazadas por la explotación petrolera”, señala Goldshtein.

“Siempre el planteo es “economía vs ambiente”, pero eso es falso. En un país como Argentina, con un contexto de crisis económica y social, es importante reestructurar las matrices para salir de estas crisis con el menor impacto posible. Puntualmente, la exploración sísmica para el desarrollo hidrocarburífero en el Mar Argentino es un impacto muy grande. Solamente el 9% de nuestra producción de energía es por fuentes amigables con el ambiente o fuentes de energías renovables. Argentina debería apostar por el desarrollo de energías alternativas y no seguir sosteniendo un modelo que perpetua la mayor crisis ambiental en la que hemos estado sumergidos. El bloque CAN 100 está emplazado a 307 km de Mar del Plata, comprende un área de 15.000 kilomentros cuadrados y es el bloque más grande. Allí, Equinor posee 35% de la sociedad, YPF otro 35% y Shell un 30%.

A principios de julio del 2021, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación convocó a la Audiencia Pública n° 1/2021, en la que participaron miembros de la sociedad civil, representantes de organizaciones sociales y ambientalistas y representantes del sector petrolero. En ese contexto, aproximadamente 350 personas expusieron durante la audiencia, de las cuales 333 se opusieron al avance de la industria petrolera en el Mar Argentino. Es decir, solo 12 expusieron a favor.

No obstante, mediante la resolución 900/2021 publicada el pasado jueves en el Boletín Oficial, se dio por terminada la suspensión de plazos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y se dio vía libre al proyecto de "adquisición sísmica 2D-3D-4D off shore en bloque CAN 108-CAN 114" presentado por Equinor. Voceros de la empresa explicaron que en aguas nacionales se utilizarán las mismas tecnologías que en otros puntos del mundo no causaron incidentes y aseguraron que los niveles de seguridad de las operaciones, por su complejidad, son muchos más altos que en el Onshore.

Dónde y cuándo serán las manifestaciones en contra explotación petrolera en el Mar Argentino