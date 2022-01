RTO: verduleros y fleteros reclaman seis meses de prórroga

Entre 120 mil y 150 mil pesos han gastado verduleros y fleteros para poner los vehículos en las condiciones que exige, desde el 1 de enero, la RTO (Revisión Técnica Obligatoria). “Es gente que vive al día, que si no trabaja no come, y que tiene vehículos viejos, entonces los arreglos son carísimos y tienen que pedir plata o vender algunas pertenencias para cumplir con esta obligación”, le dijo a MDZ el titular la Unión Frutihortícola Argentina (UFHA), Omar Carrasco. Por eso, desde el sector lanzaron un pedido al Gobierno provincial: seis meses de prórroga para cumplir con la revisión técnica.

Los dos meses previos a la vigencia de la obligatoriedad del trámite fueron muy dificultosos para el sector frutihortícola. Las frutas y las verduras están baratas si se las comparan con el resto de los alimentos, lo que significa un gran esfuerzo para quienes producen y venden porque deben adquirir insumos que se actualizan con la inflación. A eso, hay que sumarle que la RTO generó gastos impagables.

“El sector está muy complicado. La mercadería tiene precios muy bajos, incluso más baratos que el año pasado. La mayoría tiene vehículos muy antiguos, entonces es muy caro cumplir con las exigencias porque hay que comprar cubiertas o hacer arreglos y no se tiene el dinero necesario”, continúo Carrasco.

Por otro lado, este sector de la economía tiene una particularidad: sus ganancias dependen del trabajo diario. “Es muy complicado tener que parar un día el trabajo debido a las largas filas que se generan en los centros de habilitación. Para otras personas es un día que piden a sus jefes e igualmente cobran el sueldo. Para los fleteros y los verduleros es un día en que no ingresa dinero a los hogares”, continúo.

En ese grupo de quienes cobran por día, desde UFHA incluyeron a albañiles, quioscos pequeños, jardineros. “Somos un conjunto de gente que no podemos perder un día de trabajo porque perdemos dinero y sería muy bueno que la prórroga que estamos pidiendo también incluya a estas personas”, advirtió.

El pedido de prórroga ya fue enviado al Gobierno provincial, que el mes pasado decidió no multar a quienes tengan vehículos radicados en San Carlos, Tupungato, Tunuyán, Lavalle, La Paz, Malargüe y Santa Rosa porque no cuentan con talleres oficiales cercanos como exige la ley. “Tenemos esperanza que nos escuchen, que tengan en cuenta que somos un sector muy importante de la economía de Mendoza. Además, las rutas que transitamos todos los días no están en condiciones y eso también nos afecta”, agregó.