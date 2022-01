Por qué estas provincias son las que tienen peor conectividad a Internet

Un estudio develó que Mendoza es una de las 5 provincias con peor conectividad a Internet de Argentina. El promedio de baja en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es de entre 50 y 53 mb; mientras que en nuestra provincia es de 13. ¿A qué se debe esta enorme diferencia? Lo respondió Ariel Graizer, presidente de Cámara Argentina de Internet (CABASE).

Las otras provincias delante de Mendoza es este ránking negativo de conexión a Internet son Tierra del Fuego, La Pampa, Chubut y Santa Cruz. ¿Por qué se da esta situación? "La mayor responsabilidad de esto tiene que ver con la falta de una ley nacional que promueva el desarrollo de Internet. En en un país federal como el nuestro, donde hay independencia entre organismos nacionales, provinciales y municipales, debe haber una norma que ordene", respondió Grazier.

Es que actualmente, explica el entrevistado, cada municipio, por ejemplo, es independiente de habilitar y de promover, o no, el tendido de nuevas tecnologías. Dentro de ellas la fibra óptica, que permite crecer en velocidad.

Además, "durante la cuarentena, el Gobierno nacional dictó un decreto por el que congeló tarifas y precios, el cual generó un cambio en la tendencia de instalación de nuevas tecnologías: veníamos con una tendencia creciente y hoy es decreciente, no tenemos el mismo ritmo que teníamos hasta 2019", contó Graizer.

De todos modos, el presidente de Cabase dijo que ahora "hay una nueva noticia para Mendoza, ya que hace unos meses el Gobierno hizo un cambio en la reglamentación y promovió la instalación de Internet por fibra óptica. Antes estaba prohibido, no se podía crear tendidos nuevos. Ahora falta que lleguen los prestadores".

Finalmente, Graizer se lamentó porque "cuando uno planifica el desarrollo de infraestructura, que normalmente dura 20 años, tarda mucho y tiene que tener las reglas claras. Hoy en Argentina no las están: falta previsibilidad, el 98% de los costos son el dólar y hoy no se sabe cómo se va a recuperar la inversión, etc".