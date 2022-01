Desde hoy no habrá colectivos de 22 a 6 en el AMBA

Ante la falta de pago de subsidios, empresas de colectivos del AMBA decidieron dejar de prestar servicios nocturnos a partir de hoy, por lo cual, entre las 22 y las 6 no habrá transporte. Así lo expresaron desde la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), mediante un comunicado. La medida afectará a unas 100 líneas de colectivos.

Lo que motivó esta decisión fue que el Gobierno bonaerense aún no pagó los subsidios (que suelen acreditarse antes del 7 de cada mes) de enero, según explicaron las cámaras sectoriales. La medida que comenzará esta noche se extenderá, por lo menos, hasta el próximo miércoles y continuará hasta tanto las empresas no cobren, incrementando la medida a partir del 26 de enero. En esta misma línea, alertaron además que “la enorme mayoría de las empresas no podrán continuar con sus operaciones diarias más allá del miércoles próximo”.

La medida se extenderá hasta tanto no cobren los subsidios

"La racionalización de servicios en horarios de baja demanda tiene por objeto procurar mantener la atención de los principales servicios diarios de modo de generar la menor afectación posible al público usuario; y es la única posibilidad de sector para no agotar de manera inmediata los pocos recursos operativos que aún quedan disponibles en las empresas", según se puede leer en el comunicado. La falta de pago generó que las empresas no puedan afrontar los gastos operativos ni comprar gasoil.

La medida afectará aproximadamente a un millón de pasajeros que utilizan ese medio de transporte en el horario nocturno. Sin embargo, desde las empresas involucradas pidieron disculpas por los inconvenientes que pudieran producirse.

Entre las líneas que no circularán a partir de esta noche, entre las 22 y las 6 de la mañana, se encuentran: 622, 628, 218, 284, 325, 378, 203, 910, 915, 49, 97, 126, 37, 524, 193, 86, 522, 527, 518, 53, 464, 463, 462, 320, 461, 303, 443, 244, 390, 302, 503, 506 A, 501, 95, 29, 105, 166, 236, 269, 395, 441, 443, 504, 634, 64, 306, 179, 914, 630, 180, 315, 440, 740, 291, 520, 228 F, 509, 114, 129, 143, 61, 62, 88, 502, 47, 118, 154, 45, 707, 333, 407, 437, 318, 295, 721, 59, 160, 620, 382, 911, 912, 350, 355, 313, 511, 501, 124, 80, 39, 102, 15, 2, 93, 4, 33, 621, 205, 185, 96, 123, 501, 500, 288, 311, 312, 329, 422, 328, 70, 501, 502, 503, 248 C, 351, 338, 406, 181, 46, 543, 544, 541, 561, 562, 549.