Conmoción en Santa Fe: así es la despedida a Ian, el alumno asesinado en una escuela de San Cristóbal

Ian Cabrera, de 13 años, fue asesinado por otro estudiante en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe. Este martes, comenzó el cortejo fúnebre para despedirlo.

El lunes por la noche, familiares, amigos y docentes se reunieron para despedir a Ian Cabrera, el alumno asesinado en una escuela de San Cristóbal.

San Cristóbal, un pequeño pueblo de la provincia Santa Fe, se encuentra sumido en el dolor tras la muerte de Ian Cabrera, un adolescente de 13 años, que fue asesinado el lunes en la Escuela Nº 40 por otro chico de 15.

La tragedia, que ocurrió a primeras horas de la mañana del lunes, dejó a la comunidad local en estado de shock, con una fuerte sensación de incredulidad ante lo sucedido en un espacio que, hasta ese momento, se percibía como seguro para los niños. El ataque tuvo lugar en plena clase, cuando el estudiante de 15 años abrió fuego con una escopeta, matando a Ian e hiriendo a otros alumnos. Las autoridades aún investigan los detalles del suceso, pero la violencia en un contexto escolar ha generado una serie de preguntas difíciles de responder para los habitantes del pueblo.

Partió el cortejo fúnebre de Ian Cabrera Un día después de la tragedia,

Así fue la ceremonia de despedida de Ian Cabrera el lunes por la noche Así fue la despedida de Ian Cabrera, el adolescente asesinado en Santa Fe En la puerta de la Escuela Nº 40 “Mariano Moreno”, donde ocurrió el tiroteo, cientos de velas encendidas y carteles que exigen "Justicia por Ian" se alinearon frente a la institución.

La emotiva despedida de Ian Cabrera, el alumno asesinado en una escuela de San Cristóbal. Los amigos de Ian fueron a despedirlo. "Siempre presente en nuestro corazones. Tus amigos del Rojo", se puede leer en el cartel que le dedicaron. X Los compañeros de Ian, quienes en su mayoría aún no logran comprender la magnitud del suceso, se reúnen en pequeños grupos para compartir un rato de silencio. Algunos, visiblemente afectados, se sientan en la vereda a contemplar lo ocurrido, mientras otros se muestran con el rostro de incertidumbre, alzando carteles que rezan: “Siempre presentes en nuestros corazones. Tus amigos del Rojo”.