Día del Abrazo: cómo beneficia a nuestra salud dar y recibir abrazos

Cada 21 de enero se celebra el Día Mundial del Abrazo. Esta conmemoración internacional ya lleva 36 años de festejos. Surgió en un pueblo de Michigan, Estados Unidos, durante la década del 80, de la mano de un psicólogo de la universidad de esa localidad. Este hombre veía, especialmente desde su profesión, que las personas vivían día a día con mucho estrés. Decidió, entonces, proponer una solución y desde ahí comenzó a abrazar con mayor frecuencia, creando además un día especial para ello.

En el año 1986, la fecha empezó a figurar en el calendario de una empresa local, ya que el psicólogo logró que la incluyeran como una celebración nacional. Su intención era fomentar de manera concreta las muestras de afecto entre seres queridos. A la iniciativa de este psicólogo, se sumaron otros especialistas que aportaron los beneficios que tiene el abrazo, tanto en lo emocional como en lo médico.

Los abrazos hacen bien al cuerpo y al alma

Cuáles son los beneficios de los abrazos

Así como se ha demostrado que la risa tiene un beneficio médico, en tanto que afecta positivamente a la persona que ríe, también los abrazos lo tienen.

Aumentan la oxitocina u hormona de la felicidad (asociada a la alegría y la calma), que disminuye la nuestra presión arterial.

Elevan la autoestima , gracias a la serotonina, sustancia que se produce automáticamente con los abrazos y relaja músculos y tensiones.

Reducen la hormona cortisol, causada por el estrés, disminuyendo la presión sanguínea .

Mejoran la circulación , lo cual ayuda a calmar dolores corporales y a eliminar la tensión.

Fortalecen el sistema inmunológico , ya que favorecen la creación de glóbulos blancos, ayudando a prevenir enfermedades y mejorar las defensas.

Favorecen la oxigenación de los tejidos, lo cual aumenta la vida de nuestras células , evitando que estas envejezcan prematuramente.

Reducen el enojo y la apatía , ya que estimulan la circulación , lo que permite que nuestro cuerpo elimine la tensión que pueda tener.

A una edad temprana, pueden ayudar a prevenir la demencia , en tanto que brindan tranquilidad, equilibrando así el sistema nervioso.

Favorecen la felicidad y mejoran el estado de ánimo.

Abrazos Gratis

En 2004, un hombre conocido como Juan Mann impulsó en Australia este movimiento social basado en personas que ofrecen abrazos a extraños en lugares públicos. Los Abrazos Gratis pretenden ser actos de bondad al azar para hacer que los demás se sientan mejor.? La campaña se trasladó luego a todo el mundo, llegando también a la Argentina.

Abrazos Gratis en la Argentina

Por ejemplo, Elio Kohaj se paró en 2007 en la esquina de Corrientes y Uruguay, a 300 metros del Obelisco porteño, con un cartel que decía Abrazo gratis. A propósito de esto, Elio declaraba entonces: “Es como un ejercicio de arte. Es un abrazo. Y es necesario. Nací en el 59 y viví mi adolescencia en la década del 70. En ese entonces creí que se podía cambiar al mundo. Después me di cuenta de que no. Hoy no puedo vivir sin creer que tengo que hacer algo”.

Esta campaña llevó a que el abrazo no solo tuviera un día en el año, sino que además, generó que se celebrara el Mes Internacional de los Abrazos Gratis entre el primer sábado de julio y el primero de agosto.