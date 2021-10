Un conmovedor abrazo puso en evidencia el absurdo de mantener las fronteras cerradas

Este sábado ciudadanos de Salto y Concordia se movilizaron para exigir la apertura del paso entre Uruguay y Argentina. Mientras el Gobierno entrerriano celebraba un fin de semana de turismo récord luego de los feriados del 8 y 11 de octubre, el grupo Puente reclamaba en sus redes sociales: "En Entre Ríos hablan de turismo pero se olvidaron hace más de un año y medio de las familias binacionales. Como lo que pedimos es humanitario y no les generamos ingresos nos dejan para lo último".

El reclamo comenzó hace meses, ya que el puente que une las ciudades de Salto y Concordia aun permanece cerrado al tránsito, aunque sí se aceptan los viajes entre ambos países por otras vías. "Desde el mes de marzo de 2020, es decir, hace 1 año Y 7 meses, las familias y personas con vidas binacionales de la frontera entrerriana con Uruguay, venimos rogando al gobierno municipal, provincial y nacional que se ocupe de nuestra problemática", explican desde sus redes los activistas unidos para pedir la apertura del paso fronterizo.

En múltiples ocasiones las familias bi-nacionales se manifestaron para exigir la apertura de los pasos fronterizos entre Uruguay y Entre Ríos

"Hoy en día, si queremos cruzar a Uruguay por motivos personales como ver a nuestras familias (entre otros ejemplos) el gobierno Argentino nos obliga a retornar por Buquebus (Montevideo - Bs As) o Colonia Express (Colonia - Bs As) teniendo que hacer un viaje de más de 1000km, siendo que las ciudades de Concordia y Salto están separadas por un poco más de 30km que de forma particular se hace en menos de 1 hora", detallan.

El absurdo de la restricción quedó evidenciado el último sábado cuando, durante una manifestación de ciudadanos de ambos países dos hermanas decidieron darse un abrazo después de más de un año y medio sin verse. "Son mis hermanas .Salto -Concordia hace más de 1 año y medio q no la vemos . Hoy se realizó una movida de las 2. Ellas lograron abrazarse hasta q una gendarme las descubrió y las separó. Es una locura lo q está pasando", escribió Irene en sus redes.

El relato iba acompañado por una foto de Gabriela y Aline que se corrieron de la marcha para darse un abrazo. "Fueron instantes y segundos. La policía, gendarmería que estaba ahí, fue una sorpresa porque fueron milésimas de segundos, una cosa tan fantástica y emotiva que quedamos todos perplejos. Fue algo único e irrepetible. Nos llenamos de emoción y lloramos porque también tenemos nuestros afectos", dijo la persona que sacó la foto.