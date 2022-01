Imperdible video con los mejores memes de la compra de Activision por Microsoft

Ante la dura derrota en ventas en la octava generación de consolas por parte de PlayStation 4, Microsoft empezó hace un tiempo a implementar algunas medidas que han impactado en la industria de los videojuegos. En primer lugar, el Xbox Game Pass ha brindado una solución a muchos usuarios que tenían poco dinero y deseaban jugar a muchos juegos. Sin embargo, el arma más peligrosa empleada por el gigante norteamericano ha sido la billetera.

Todo comenzó en 2021 cuando Bethesda fue comprada por 7.500 millones de dólares. Este golpe dado por la empresa fundada por Bill Gates provocó un fuerte impacto que aún revuelve a muchos, ya que se trató de la adquisición de franquicias como Doom, Fallout, The Elder Scrolls y Wolfenstein.

No obstante, y no conforme con eso, el gigante dueño de Windows fue por mucho más y ahora se adjudicó a un todopoderoso: Activision. Y la suma invertida es aún mucho más impactante, ya que se invirtieron más de 68 mil millones de la moneda estadounidense. Solo leerlo genera mucho estupor, y más aún si se considera que sagas como Call of Duty, Diablo, Warcraft, Tony Hawk, Crash Bandicoot y Spyro podrían ya no formar parte del catálogo de una consola de Sony.

Lejos del drama y cooperando al ya ferviente humor de las redes sociales, los usuarios aprovecharon este contundente suceso para relucir mucha creatividad y generar carcajadas por doquier. Los memes fueron innumerables; desde la hipotética crisis que puede estar viviendo Sony por esta maniobra comercial hasta relacionar a Microsoft con el momento en el que Thanos adquiere todas las Gemas del Infinito dado el inmenso poder que tiene.

Estos son los mejores memes y videos virales de la compra de Activision por Microsoft: