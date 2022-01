La historia de Mónica y la conmovedora razón que la llevó a subir el Aconcagua

Mónica Delsouc es una abogada y coach mendocina de 43 años que hizo cumbre en el Cerro Aconcagua el pasado sábado y hoy es noticia por subir el coloso de América en nombre de cada una de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama.

Mónica hace un año se recuperó de cáncer de mama y prometió que subiría para darle fuerzas a todas las que atraviesan esa enfermedad y para que sepan que no están solas. “En cada paso que daba estaba cada una de ellas”, comparte con emoción la mujer a MDZ.

Mónica hizo cumbre acompañada de dos personas de la patrulla de rescate.

Delsuc desde el año 2014 colabora con la Fundación Fundalead, donde buscan el reconocimiento de la Ley Nacional 26.872. Esta normativa establece la cobertura médica de la cirugía reconstructiva como consecuencia de una mastectomía por patología mamaria, así como la provisión de las prótesis necesarias.

El montañismo llegó a la vida de Mónica cuando ella tenía 12 años y es la tercera vez que hace cumbre en el Aconcagua. Sin embargo, esta vez fue algo especial, “decidí subir cuando me diagnosticaron, para mi esta no ha sido una cumbre más, todo ha sido muy emocionante”, confiesa la mujer.

Su conexión con la montaña, a la que ella llama “refugio”, la llevó a vivir esta gran hazaña. “Me pareció que era una oportunidad para fusionar mi conocimiento de la montaña con esta lucha que me afecta a mi y a 1 de cada 8 mujeres”, aclara.

Nido de Cóndores, a 5.500 metros de altura.

“Si yo luego de un año de haber sido diagnosticada pude subir a la cumbre del Aconcagua, es porque si le ponemos fuerza, muchas de nosotras podemos salir adelante”, asegura convencida Mónica e intenta transmitir así esperanza a quienes están atravesando la enfermedad.

Mónica tiene una entereza admirable, el 4 de noviembre de 2020 fue operada y, luego de solo un mes, el 10 de diciembre del mismo año, subió dos cerros de 4.100 metros. “No he parado, siempre siendo responsable y cuidándome, he seguido con esta actividad que es mi cable a tierra”.

El 5 de enero Mónica Delsuc llegó a la base del cerro para comenzar a ascender y el 15 de enero alcanzó la cumbre del Aconcagua a las 15:30 horas.

A la mañana siguiente de haber llegado a su hogar luego de hacer cumbre, la montañista se regaló un momento para reflexionar y analizar lo que había vivido. “Me levanté muy conmovida, ninguna cumbre me hizo sentir tan fuerte como esta”, asegura y agrega: “Ese día subió mucha gente, me acompañaron dos personas de la patrulla de rescate y juntos fuimos colaborando con los que necesitaban ayuda y en todo momento me sentí muy bien”.

Como es costumbre, cada andinista sube con algún objeto simbólico o bandera para desplegar en la cima de América y dejar inmortalizado ese hito de sus vidas en una fotografía. Por supuesto que Mónica hizo lo mismo, al llegar hizo flamear una bandera de Fundalead en nombre de todas las mujeres que luchan contra el cáncer de mama. Fuerza Rosa es la acción que lleva adelante Fundalead.

Mónica no se queda quieta, planea tomarse solo una semana tranquila para comenzar a prepararse para cumplir un sueño que tiene desde que era niña, “quiero subir el Everest” comparte.

Así llegó Mónica a la cima de América