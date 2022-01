Sorprendente encuentro de un joven con su doble: ahora les piden un ADN

“Me hacés acordar a…” es una frase que puede resultarnos familiar. A veces puede suceder que una persona nos recuerde a otra por su parecido: el pelo, la cara, el cuerpo, algún rasgo en particular. Hasta puede pasar que dos personas sean casi iguales, pero el caso de estos dos jóvenes es aún más sorprendente: son dobles idénticos y quienes no los conocen no pueden diferenciarlos.

Por casualidad, Josh, uno de los muchachos, descubrió a su casi gemelo navegando por las redes. Junto a su hermana Lauren Riboldi, una conocida influencer de los Estados Unidos, intentaron localizarlo. Gracias a que la joven tiene millones de seguidores en su cuenta de Instagram, pudieron dar con él.

Los jóvenes idénticos se sorprendieron al verse mutuamente

“Mi hermano encontró a alguien exactamente igual que él en Instagram y fuimos a conocerlo en persona” es lo que publicó Lauren en su cuenta. Su hermano pudo encontrarse con su doble y ese momento fue grabado por la muchacha. En el video que se viralizó a través de las redes sociales se puede ver el instante en que ambos jóvenes se ven por primera vez. Ambos expresaron una inmensa sorpresa al verse mutuamente: “¿Cómo es posible que seamos tan parecidos? ¡Somos exactamente iguales!”, se preguntaban y afirmaban al encontrarse.

El video, que fue reproducido más de 15 millones de veces, impactó también a los usuarios de las distintas redes sociales en que fue subido. Las reacciones son, por ejemplo: "Seguro que son hermanos gemelos separados al nacer" o "Fueron separados como parte de un experimento cuando eran bebés".

Josh y su doble lo reconocen, al igual que las millones de personas que vieron el video que prueba lo realmente idénticos que son. Es por eso que el público coincide: "¡Necesitamos más información y un test de ADN!".