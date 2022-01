Por qué el lagarto hallado en San Carlos es una especie protegida

Se trata de un ejemplar clave para el ecosistema del monte mendocino, puesto que conforma un eslabón fundamental de la cadena alimenticia para controlar la proliferación de insectos y pequeños mamíferos roedores y aves de menor tamaño. De hecho, por ser una especie omnívora, el lagarto colorado (clasificado como Salvator rufescens) que causó revuelo ayer por la tarde en una finca de San Carlos, forma parte de la fauna autóctona y por lo tanto, protegida por ley.

Esto significa, que tanto su matanza para comer su carne y utilizar el cuero (prácticas que colaboraron al descenso de su población en el territorio provincial) como así también su caza, está terminantemente prohibida en Mendoza. Tampoco está permitido tenerlos como mascotas.

La normativa que rige en torno de la Conservación de la Fauna Silvestre es la Nº4.386 y está vigente en la provincia desde hace 44 años. Otra ley más reciente (Nº 6.245), del año 1994 establece la obligación por parte del Estado de proteger y conservar las especies de la fauna y la flora silvestres.

Justamente en esa sintonía fue que se montó el operativo de rescate y liberación del animal ni bien las autoridades recibieron el alerta del vecino de San Carlos. “El lagarto colorado forma parte de la fauna autóctona de Mendoza, al igual que el lagarto overo, que es blanco con negro”, destaca Jennifer Ibarra, médica veterinaria y fundadora de Cullunche, entidad que desde hace más de 30 años trabaja en pos de resguardar y proteger la fauna silvestre.

Ibarra detalló que el lagarto colorado forma parte de los saurios que no son venenosos. De hecho, explicó, no existen lagartos de esa índole en Argentina y a nivel mundial existen solo dos especies peligrosas para los seres humanos.

El ejemplar hallado ayer llamó la atención por su tamaño, ya que medía 1,50 metros de largo. “Ha sido un macho que estaba buscando a su pareja para reproducirse. Por lo general miden hasta 1.30 metros, por lo que notamos que ha sido un animal de gran tamaño para lo que es el estándar en su especie”, explicó Ibarra debido a que una de las características de ese género dentro de la especie es que tienen un cuello más ancho que las hembras. “Tiene una papada marcada; por eso creemos que era un macho”, aseguró Ibarra y detalló que a estos reptiles les agradan los terrenos arbustivos, con jarilla. “No hay muchos, pero tampoco está considerado un animal en peligro de extinción”, detalló la titular de Cullunche.

El lagarto colorado es un reptil omnívoro. Come huevos, ratones, frutos pequeños, insectos, carroña y otro pequeños mamíferos. Sus predadores directos con el águila, el zorro y los felinos que habitan el monte. “Si bien no representan una amenaza latente para los seres humanos, si se los molesta pueden causar mordeduras y si la persona no está vacunada contra el tétanos hay riesgo de infección”, alertó Ibarra.