Harto de los cortes de luz, redacta demandas gratis a otros damnificados

Estudió derecho en la UBA, creció en el barrio de Flores pero ya hace tiempo vive en Nueva pompeya con su pareja. Juan Manuel Fernández Guala no recuerda cuando había sido el último corte de luz que le tocó padecer hasta que en diciembre el servicio volvió a fallar dejando a cientos de miles de usuarios sin luz. "Los últimos cortes de luz que había padecido fueron en la época del kirchnerismo antes de que asumiera Mauricio Macri", dice y agrega: "No me interesa resaltar su presidencia ni mucho menos, pero no tuve cortes de luz desde que asumió él hasta ahora. El último habrá sido en 2014/2015 en Flores".

Explica que desde que se mudó a Pompeya no había tenido ningún corte de luz hasta el último 30 de diciembre. "La luz se fue ese día a las 10 de la mañana y hasta el momento no volvió. ni siquiera tuvimos una hora como para ver si se puede testear o algo. Jamás sufrí un corte de luz tan largo. Ni siquiera en la anterior época del kirchnerismo donde llegaba a haber cortes de 24 o 36 horas y volvía por 6 horas más o menos antes de volverse a cortar", dijo a MDZ el 3 de enero.

"Desde el momento del corte empezamos a llamar para reclamar. Nos contestaba un disco automatizado que nos daba un número de reclamo que mantenemos desde ese día. Dicen que se 'refuerza' el reclamo para darle prioridad para que se solucione lo antes posible Pero no vemos a nadie que trabaje en el tema ni una cuadrilla que se acerque a ver cómo es el tema o darle tranquilidad a los vecinos, prestar algún generador, botellas de agua fría. Nada. Ningún tipo de ayuda o respuesta por parte de Edesur", cuenta Juan Manuel que, una semana después y en medio de una ola de calor extremo con temperaturas récord en a ciudad volvió a quedare sin luz.

En Año Nuevo, con los planes arruinados, trató de conseguir una respuesta de parte de la empresa o del ENRE. "El 31 y 1, feriados, no recibimos ningún tipo de respuesta. Recién el domingo nos contestó un humano que nos respondió con completa indiferencia y desidia, sin nada de empatía. Hace lo mismo que el disco. Toma tu reclamo y dice que o va a reforzar. No nos dieron información cerca de cuándo podría llegar a normalizarse el servicio ni nos explican por qué estamos hace tanto tiempo sin luz".

Entonces, había logrado que el hartazgo se convirtiera en servicio. En medio de la impotencia de no tener ni luz ni una respuesta por parte de Edesur redactó una demanda contra la empresa. Enseguida se dio cuenta de que miles de damnificados no tendrían la capacidad de hacerlo y ofreció sus servicios gratis a través en un tuit que se viralizó y le permitió conocer un sinfín de realidades durísimas. "El 2 de enero, cuando ya llevaba más de 60 horas sin luz, se me ocurrió hacer un descargo en Twitter. Viendo que era algo masivo, traté de buscar alguna novedad y sólo me cruzaba con gente que tenía experiencias similares a la mía. En el momento de bronca tuiteé".

Si estas leyendo esto y EDESUR (@OficialEdesur) te arruinó fin de año por los cortes de luz: comunicate conmigo, yo estoy en la misma que vos, soy abogado del CPACF y me voy a encargar de redactar tu demanda para que paguen por todo el mal que hicieron pasar a vos y a tu familia. — Juanma (@TheJMFG) January 1, 2022

"En ese momento de bronca, de no poder hacer nada, se me ocurrió hacer un reclamo por daños y perjuicios. Vi que mucha gente la estaba pasando tan mal como yo. No esperaba que el tuit tomara tanta relevancia. Se viralizó de tal forma que me escribieron unas 120 o 130 personas, que implican algo más masivo porque hay consorcios y vecinos que escriben en representación de otros", dice.

El tuit se viralizó y Juan Manuel recibió un sinfín de respuestas. Lo hizo, dice, porque tiene "herramientas para reclamar una indemnización, pero hay mucha gente que no las tiene o no conoce sus derechos o se dedica a otra cosa. Y esta gente de Edesur tiene tal desidia que lo único que te provoca es querer que paguen cada segundo de estos momentos horribles que te hacen pasar. Es lo que corresponde".

Repite algo que también dice en sus redes sociales: "Los directivos de esas empras que generan millonarias ganancias deben estar pasándola espectacular con aire acondicionado en 20º, pileta, heladera llena, freezer lleno. Deben haber pasado u fin de año hermoso con comida de calidad mientras nosotros lo pasamos a la luz de las velas con golpes de calor, mi suegra se desmayó el domingo, se dobló el tobillo, esto ya no se aguanta más. Y a ellos no les importa porque no lo viven, tienen una posición de privilegio. Y la gente no tiene opción: no puede recurrir a otro prestador", se queja indignado.

La compañía me escribió por privado para avisarme que el servicio se iba a normalizar a las 3 de la mañana. Esto fue hace dos días. Seguimos sin luz.

Espera que la mayoría de los casos se arreglen en mediación. "La idea es ir directamente a mediación para ver si la empresa ofrece algo para resarcir daños y perjuicios. Para mí, el mal trago de estar 100 horas sin luz, sin poder dormir, trabajar, nada. Todo lo que tiramos a la basura porque la heladera. Gastamos en hielo y velas", dice y acota: "Pero eso es lo de menos. Hay gente que me escribe que cuando volvió la luz le quemó la heladera u otro electrodoméstico. La empresa se tiene que hacer responsable por eso".

Además relata otras historias, dramas que van más allá de las pérdidas materiales. "Hay personas que me escriben que no tienen luz y están con covid. Gente que es electrodependiente y está reclamando porque si no está conectado no puede respirar. es un desastre". La de Romina es una de las muchas historias que Juan Manuel conoció luego de que se viralizara su tuit

Fernández Guala explica que la mediación es una "instancia obligatoria" y que, de no haber acuerdo, "queda habilitada la vía para un reclamo judicial. Ahí se sortea juzgado, que determina si hay responsabilidad de parte de la empresa y en base a eso fija una indemnización".

Recién después de que el tuit comenzó a viralizarse recibió una respuesta de Edesur. "La compañía me escribió por privado para avisarme que el servicio se iba a normalizar a las 3 de la mañana. Esto fue hace dos días. Seguimos sin luz. Me dijeron que le iban a dar prioridad a mi caso para solucionarlo o al menos darme una respuesta. Me avisaron que había un generador quemado. Y luego confirmaron que lo habían arreglado, pero seguía sin luz. Mi reclamo comenzó a aparecer como cerrado", remata resignado.

La luz volvió un día más tarde de lo previsto. Pero, aunque aseguraron que el problema estaba resuelto, volvió a cortarse apenas unos días después en medio de la ola de calor que promete ser histórica.