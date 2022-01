Los Bomberos de Pinamar cumplen 50 años y comparten sus experiencias

El próximo 23 de enero los Bomberos Voluntarios de Pinamar cumplirán 50 años. La fundación data de 1971, cuando en esa localidad balnearia había aproximadamente 5 mil personas. Naturalmente, la población creció a la par de los bomberos y también lo hizo el edificio, que estuvo siempre ubicado en el mismo lugar y actualmente tiene un primer piso en construcción. La sala de radio donde se emiten las alertas, los vestuarios y la sala donde se sientan a comer o tomar algo son hoy ambientes amplios.

Alrededor de 100 efectivos forman parte de esta dotación de bomberos, que realizan guardias permanentes todos los días, de 8 a 20 horas. Aseguran que, a partir del año pasado, el Destacamento 1 de Valeria del Mar está operativo todo el año, con personal y unidades propias. Y en este verano se sumó también el Destacamento 2, en Pinamar Norte, con dos unidades livianas y un par efectivos para acortar distancias ante un eventual accidente en la zona.

Entre quienes forman parte del staff, se encuentra Alfredo Mendoza, de 68 años, quien es bombero en Pinamar desde 1981. Su ingreso a esta dotación “ocurrió de casualidad”, según él mismo cuenta: “Me casé por primera vez -me separé con el tiempo- con la hija de un bombero de Madariaga. Y empecé a ir seguido al cuartel a ver a mis amigos, hasta que un día el que era mi suegro me preguntó que si tenía tantos amigos bomberos, por qué no me anotaba”. Hoy en día, Alfredo forma parte del personal de reserva.

Uno de los integrantes ya retirado es Miguel Ángel Fernández. Actualmente tiene 71 años, fue bombero voluntario durante 25 años y se apartó de su servicio en el 93. También fue invitado al cuartel, pero como pintor: “Yo entré en Madariaga. Jugábamos a la pelota en la calle y el jefe de bomberos, Gorti, me dijo de ir al cuartel porque había que pintar la sirena. Y entré como cadete, la pinté y me quedé”.

La primera promoción femenina tuvo lugar en 1999 y Mariela Dahur fue parte de ella. La mujer de 41 años estuvo en función hasta el año 2005. A partir de ese momento “hice mi vida y mi carrera”, cuenta la multifacética Mariela: “Soy mamá de un nene de 11 años, locutora nacional e instructora de stand up paddle. También me recibí de guardavidas y ejercí diez años, hasta que tuve a mi hijo”. Dahur hizo, además, cursos de emergentología, de rescate y de primeros auxilios. “Durante la pandemia ayudé a mucha gente a salir adelante desde un micrófono. Gente que estaba muy sola, encerrada en su casa, me decían que les transmitía energía para que no se deprimieran. Creo que la misión en mi vida es ayudar”, cuenta respecto del tiempo en que trabajó como locutora. Cuidar a los otros es lo que ha marcado siempre la vida de Mariela, desde cualquiera de sus labores.

Alfredo y Miguel Ángel, por su parte, traen a la memoria un incendio que tuvo lugar en la Navidad de 1990: “Fue a las 00.40 del 25. Se incendiaba el depósito de una pinturería del centro de Pinamar, ubicada entre dos edificios, que quedaron intactos. Recién a las 5 de la madrugada se pudo controlar con la ayuda de algunas dotaciones de otras localidades”. Ese episodio terminó esa mañana, pero quedó en el recuerdo de estos bomberos, tal como cuenta Mendoza: “Desde ese momento, cada Navidad y Año Nuevo se me cruza ese operativo por la cabeza”.

Entre otras anécdotas de película, Alfredo y Miguel Ángel cuentan: “Hemos ido a sacar una colmena del hall de una casa, a destapar un desagüe, a sacar un gatito de una chimenea. Hay servicios que son insólitos”. Los momentos más difíciles para los bomberos voluntarios, según estos dos hombres “son los accidentes y cuando se quema la casa de un amigo”. Lo que los mueve a seguir adelante es el agradecimiento de la gente, afirman que eso es lo que les da fuerzas.

Este servicio de que no tiene fines de semana tuvo una reducción en sus labores por primera vez durante la pandemia por covid. Ese fue "el único momento en que el cuartel se convirtió en otro mundo”, según cuenta Dahur. “Solo venía una guardia reducida de tres o cuatro personas, para hacer las cosas necesarias, y el cuartelero", agrega.

Respecto del Destacamento 2 en Pinamar Norte, recientemente incorporado, Mariela dice: “Es como la frutilla del postre poder haber puesto en marcha este operativo para el 50º aniversario. Cubrimos así los 22 kilómetros de costa de Pinamar”. Es motivo de alegría para esta mujer –y para todo el cuerpo de bomberos voluntarios– el hecho de poder estar al servicio y al cuidado de la mayor cantidad de personas posible.