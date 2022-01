"Fuga de cerebros": el catastrófico informe de la TV suiza que sepulta a la Argentina

"La falta de perspectivas, los salarios en constante caída ante la inflación, la inseguridad. Estos factores están empujando a muchos jóvenes argentinos, graduados y profesionales, a abandonar el país. Una fuga de cerebros similar a la desencadenada tras la crisis económica de 2001", expresa el informe realizado por Radio Télévision Suisse (RTS) que busca explicar porqué los argentinos deciden emigrar.

El informe advierte que más allá de historias personales de los argentinos que se mudan a otros países, "esta fuga de profesionales capacitados no augura nada bueno para la Argentina". Y comparte los resultados de una encuesta que refleja que el 82% de los jóvenes encuestados les gustaría irse si pudieran y que casi el 76% de ellos no ven futuro en su país.

"Argentina vive una fuga de cerebros sin precedentes", titula el informe de RTS.

El informe audiovisual de la TV suiza, publicado en su sitio digital, cuenta con una entrevista a Alan Di María, un especialista informático del conurbano bonaerense que decidió dejar el país y el de una pareja de profesionales que emigraron a España.

Alan, un joven de 33 años, cuenta a RTS: “Estudié seis años, tengo diez años de experiencia profesional en tecnología y hoy gano la mitad que un repartidor de bicicletas en Europa. No es sostenible” y comparte una frase que desde hace varios años se escucha entre los argentinos: "Hay un nuevo dicho entre los jóvenes argentinos que dice que la única salida es Ezeiza”.

Lucas, abogado y Marina, bióloga, por su parte, expresan que al emigrar hacia España lo hicieron con un sentimiento de enojo muy grande. “Me voy enojado. No es exactamente como si me echaran del país, pero aquí no hay espacio para progresar, no hay un futuro real para mis hijos. Entonces es casi lo mismo”.

Sobre la crisis económica Argentina

RTS en su informe realiza un detallado recorrido por la economía argentina desde 2001. "Argentina se sumió en una crisis económica sin precedentes: congelamiento de activos bancarios, suspensión del pago de la deuda externa, fin de la ley de convertibilidad que aseguraba una paridad fija entre el dólar y el peso", expresó la TV suiza.

"Una crisis que sumió al país en un caos político y social, cuyas consecuencias continúan hasta el día de hoy", continúa el informe y agrega: "Porque veinte años después, el país sigue sumido en una crisis financiera con indicadores alarmantes: inflación que bordea el 50%, una población que vive casi un 40% por debajo de la línea de pobreza y un dólar que ahora vale 100 pesos".

En su pieza audiovisual también aclara la situación de la deuda externa en Argentina y expresa que el país "sigue negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) su colosal préstamo de 44.000 millones, contratado en 2018 por el expresidente Mauricio Macri".