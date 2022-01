María Elena Walsh: a 11 años de su muerte, sigue tocando los corazones

María Elena Walsh murió un día como hoy, a los 80 años. “Tantas veces me mataron / Tantas veces me morí / Sin embargo, estoy aquí / Resucitando” había cantado durante muchos años, ya que en 1981 le habían diagnosticado un cáncer. “Luego de una prologada internación y como epílogo de padecimientos crónicos que la aquejaban, contra los cuales luchó en los últimos tiempos", decía el comunicado sobre su muerte, en 2011.

La escritora, compositora, poeta, guionista, dramaturga y cantante argentina nació el 1º de febrero de 1930, en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Ya desde los 14 años comenzó a publicar poemas en medios de la talla del diario La Nación, así como las revistas Anales de Buenos Aires (dirigida por Jorge Luis Borges) y Sur (dirigida por Victoria Ocampo), entre otros.

Documento con la firma de María Elena Walsh

Más tarde, a los 17 años, publicó Otoño imperdonable, su primer libro de poesía, que le valió el reconocimiento de escritores e intelectuales, como los premios Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez y Pablo Neruda. La veta artística de María Elena continuó su vuelo, que la llevó a París a los 21 años, junto con la folklorista Leda Valladares, donde difundieron el folklore de tradición oral con gran reconocimiento del público. Juntas grabaron discos que presentaron luego en su regreso a la Argentina, en el marco de una extensa gira y presentaciones en Canal 7.

Fue entonces cuando comenzó la faceta tal vez más recordada: las composiciones infantiles. También junto a Lada Valladares, grabó a principios de la década del 60 su famoso disco llamado Canciones para Mirar, que incluyó canciones hoy populares como El reino del revés y Canción del jardinero. En su posterior etapa solista, María Elena Walsh grabó casi 20 álbumes y artistas de la talla de Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat y Jairo, entre otros, hicieron versiones de sus temas más conocidos.

María Elena con Julio Cortázar

Su talento y su éxito estuvieron, quizá, marcados por su valentía para expresarse respecto de los problemas sociales. Inspirada en el folklore, el tango, el jazz y el rock compuso letras que la convierten en una exponente de la canción de protesta latinoamericana de la época. Este es el caso de Serenata para la tierra de uno: Porque me duele si me quedo / Pero me muero si me voy / Por todo y a pesar de todo, mi amor / Yo quiero vivir en vos, como reza esta letra dedicada a su patria, nuestra patria. María Elena atravesó el exilio y también la dictadura, época en la que decidió no cantar en público. A propósito de esto último, cabe destacar En el país de no me acuerdo, que fue banda de sonido de La historia oficial, película argentina que relata el drama del robo de bebés en la última dictadura nacional. Temas de esta entrañable artista, tales como Canción para un gobernante y Oración a la justicia, fueron bandera de la lucha por la democracia.

Alfonsín y María Elena Walsh, gran exponente de la protesta social latinoamericana

Esta mujer profundamente sensible expresaba: "Las feministas no tenemos odio, tenemos bronca. El odio es cosa de hombres. Estamos hartas de odio, aunque venga empaquetado en sublimaciones y piropos. No hemos declarado la guerra, sino que señalamos que existe y tiene los años de nuestra civilización”. Esto declaraba María Elena respecto del feminismo, del cual decía, además, que era “un intento de solidaridad entre las mujeres para defender sus derechos, su personalidad, y no ofender ni agredir”.

Letras que pueden hacer reír y reflexionar a grandes y chicos. No hay nada más triste que una tristeza gatuna puede llevar a pensar como es la propia tristeza; a pesar de que ya era abuela, quiso ir a la escuela puede inspirar historias de superación personal; mi canto y mi corazón son, son, son para los demás puede recordarnos la importancia de compartir-nos.