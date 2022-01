Cómo deben actuar los contactos estrechos que no se testean

Javier Farina es médico infectólogo, integrante de Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y exdirector del comité de infectología crítica de esa institución. Habló en MDZ Radio sobre la posibilidad de evitar el aislamiento de los contactos estrechos, pero dijo bajo qué condiciones debería ser.

Por la alta positividad en los testeos, superior al 50% en todo el país, el entrevistado dijo que "hay que pensar que cualquiera es covid". Y ya puntualmente sobre los contactos estrechos aseguró que "el aislamiento y la trazabilidad con el seguimiento de los contactos es muy eficaz cuando los positivos son bajos, cuando aumentan vertiginosamente como ahora, pierde mucho rol".

Por eso, "tanto el Ministerio de la Nación como otros de las provincias están evaluando que los contactos estrechos que tengan vacunación completa no requieran aislarse. Esta semana vamos a tener reunión con el Ministerio por eso. Es una decisión que se está analizando por la dificultad de la productividad en las empresas", contó el médico infectólogo.

De todos modos, en su opinión como profesional, dijo que "siempre que sea posible, hay que aislarse y evitar contacto con toda persona que se pueda, porque puedo estar incubando la infección. Y si tengo síntomas es fundamental no concurrir a trabajar a ningún ámbito laboral".

Si por múltiples motivos, un contacto estrecho no se aísla, la recomendación del entrevistado fue que no concurra a lugares masivos y que se vincule con otras personas extremando los cuidados sanitarios, como si efectivamente estuviera infectado: usar barbijo constantemente y no compartir situaciones de alimentación en el trabajo, por ejemplo. "Y si inicia con síntomas, rápidamente se debe aislar", recalcó.

Al primer síntoma, los especialistas recomiendan aislarse.

Como recomendación final y general, Javier Farina dijo que "hay que evitar las aglomeraciones en lugares de veraneo, por más de que sean al aire libre. Prioricemos actividades con distancia de otras personas, no nos amontonemos. Hay muchos casos, 70 mil detectamos ayer que es un día de bajo testeo".

"En países que comenzaron previamente con ómicron ya se están incrementando las hospitalizaciones, con lo cual esto de que es una variante leve y banal, no es real. A los no vacunados los está afectando fuertemente. Nos queda un esfuerzo más para seguir vacunándose todos y cuidándonos", concluyó.