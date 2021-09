La omnicanalidad como herramienta de inclusión financiera en Argentina

"Somos una empresa que era de cobranza de impuestos y servicios pero hoy sabemos que somos más que eso", dice Juan Boubee quien, además de ser director ejecutivo de Ripsa -una firma que tiene más de 100 sucursales de cobro y retiro de efectivo en todo el país- es presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Cobranza Extrabancaria de Impuestos y Servicios (CAECEIS).

Boubee señala que la empresa a la que apostó su tiempo hace 26 años hoy es elegida por unos 700 mil clientes mensuales. "Para nosotros es un orgullo gigante", exclama consciente de que es una pequeña porción del mercado -que a nivel nacional se reparte entre 9 firmas- pero seguro también de que hay mucho más que una fría transacción detrás de cada uno de esos intercambios financieros. "Cumplimos una función social importante: estamos en localidades en las que no hay bancos y a través del servicio extra cash las personas pueden retirar dinero con su tarjeta de débito. Pero además, hay algo que no se ve y tiene que ver con el trato humano: muchas veces nuestros cajeros son los que explican por qué el monto de una factura de luz o gas que pocos llegan a entender".

Es analista de sistemas, tiene 58 años y empezó a trabajar en la compañía desde que se gestó. Entonces, a mediados de los 90', hacía desarrollo de software. "Cuando surgió la idea me preguntaron si podía hacerme cargo el desarrollo a cambio de algunas acciones. Acepté y durante muchos años estuve a cargo del desarrollo tecnológico. En algún momento esto empezó a crecer y me involucré más en las decisiones de estrategia", recuerda Boubee que a pesar de ser director sigue estando más vinculado al área de tecnología.

Confiesa que le interesa tanto el tema que hace un par de años se anotó para hacer en una escuela especializada la carrera de Desarrollador Full Stack. "Mis amigos decían que me había vuelto loco pero les contestaba que no, que lo hacía para entender al futuro empleado tecnológico que voy a tener en Ripsa", cuenta.

Transformación digital vs omnicanalidad para lograr la inclusión financiera

Al igual que muchas de sus competidoras y que cientos de empresas en este último tiempo, Ripsa entró en un espiral de cambios que tiende a acelerarse. Mientras la mayoría apunta a la transformación digital, Boubee prefiere hablar de omnicanalidad. "Me gusta llamarlo así porque estamos en un proceso que no reemplaza elementos sino que suma opciones. Estamos creciendo todo el tiempo y queremos lograr una mayor inclusión financiera", afirma y sigue: "Como empresa queremos administrar distintos canales de pago para que cada uno use el que le resulte conveniente. Puede ser en efectivo, a través del botón de pago en la web o, muy pronto, a través de una aplicación que estamos por lanzar para pagar desde el celular. Omnicanalidad es dar más herramientas a los clientes".

Ripsa es un eslabón en una cadena que recibe cada mes a 20 millones de clientes que realizan pagos en efectivo. Según Boubee, la mitad de la población no está bancarizada. Explica que no se trata solo de tener una tarjeta sino de utilizarla. "Y muchos de los que tienen tarjeta el mismo día que cobran van al banco y retiran todo el efectivo para manejarse de esa forma", detalla al tiempo que reconoce que los descuentos por pago en efectivo conspiran para que esto siga sucediendo e incluso se incremente. "El país no está atravesando su mejor momento y hay mucha gente que sigue enojada con los bancos", justifica.

"Algunos creen que el efectivo para nosotros es una solución", sentencia refiriéndose a la cantidad de dinero que manejan las empresas que integran la CAECEIS y añade: "Pero es un problema. Si tengo mucho efectivo, hay altas chances de que me roben. Si tengo que transportar ese dinero necesito un camión de caudales. Y cuando quiero depositarlo, el banco prefiere que vaya a otra sucursal porque, producto de la inflación, la cantidad de billetes que llevas le llena el tesoro y eso lo obliga a contratar un camión de caudales para trasladarlo a otro lado. Y eso tiene un costo".

Según Boubee, las empresas de cobranza extrabancaria podrían pagar jubilaciones y otros haberes de Anses ya que están presentes en todo el país.

¿Pueden las empresas de cobro extrabancario realizar los pagos de Anses?

Antes de referirse al tema señala una de las cualidades distintivas de Ripsa: "Hacemos extra cash. Es decir que se puede retirar dinero en efectivo y creo que es un servicio excelente. Especialmente, teniendo en cuenta que la red de cajeros es totalmente deficiente".

Señala que esta función de las empresas que integran la CAECEIS podría beneficiar a millones de personas que cobran haberes de Anses. "Quienes tienen poder de decisión deberían entender la capacidad que tenemos como red. 25 mil sucursales. Sería importante si pudiéramos pagar a los jubilados en vez de que hagan cola en el banco. Tenemos mucha capilaridad. Cubrimos el país entero. Estamos en muchas localidades en las que no está ni va a estar nunca el banco", insiste Boubee y acota: "La industria nuestra tiene que ver con la capilaridad: contamos con 25 mil puntos que pueden estar a disposición del gobierno. Tenemos una capacidad de respuesta enorme".