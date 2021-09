Top Voices: las claves para construir un nuevo liderazgo

El argentino Santiago Bilinkis es uno de los seis conferencistas convocados para la segunda edición de Top Voices. La misma reúne a quienes integran el ranking de referentes de LinkedIn y se destacan por proponer un modelo de liderazgo más humano y sustentable.

Los perfiles son seleccionados teniendo en cuenta el valor que las personas suman a la red profesional más grande del mundo. Este ranking no sólo tiene que ver con la calidad del contenido sino también con su posicionamiento como líderes y su capacidad para construir redes.

"Ofrecemos un contenido educativo de alta calidad para todo el ámbito profesional internacional, a través de los líderes que generan gran influencia positiva, y además le damos a la audiencia valores para llevar, mediante charlas en formato TED de 20 minutos en las que nuestros conferencistas desarrollan las temáticas en las que son expertos”, explica Patricio Fedio, fundador de Top Voices en Español.

Estrategias digitales, marca personal y sentido de la vida son algunos de los temas que tocarán los oradores durante la segunda edición de Top Voices en Español.

Jorge Branger , Top Voice de España, hablará sobre las claves para expandir la influencia apelando a estrategias digitales.

, Top Voice de España, hablará sobre las claves para expandir la influencia apelando a estrategias digitales. La colombiana Lina Echeverri brindará herramientas para conectar a las marcas con mayor sentido humano.

brindará herramientas para conectar a las marcas con mayor sentido humano. Vanessa Carabelli , de Perú, es especialista en empleabilidad y su charla tiene que ver con la posibilidad de construir una marca personal en LinkedIn .

, de Perú, es especialista en empleabilidad y su charla tiene que ver con la posibilidad de construir una marca personal en . La chilena María Esther Segura se especializa en reinvención y desarrollo personal, tema del que hablará con la intención de compartir claves para ser cada día la mejor versión de uno mismo.

se especializa en reinvención y desarrollo personal, tema del que hablará con la intención de compartir claves para ser cada día la mejor versión de uno mismo. Laura Kressler gerente general de Focus será co-host y dará una charla sobre estretagia.

gerente general de Focus será co-host y dará una charla sobre estretagia. Finalmente, el argentino Santiago Bilinkis expondrá sobre la pandemia y el super poder de cambiarlo todo.

Oradores y host de la segunda edición de Top Voices en Español.

El evento, que será virtual y durará aproximadamente dos horas, está dirigido a líderes que quieran asumir su misión de forma responsable y sustentable. En ese grupo están incluidos tanto los empresarios y ejecutivos como los emprendedores y profesionales.

“En Top Voices en Español compartimos la creencia de que ‘ La educación es la mejor herramienta para mejorar al mundo ’. Esta es una frase dicha por Nelson Mandela y nos parece que fue muy atinado su mensaje porque es así, donde hay educación, todo sale mejor", cuenta Fedio para justificar por qué decidieron donar el 25% del costo de las entradas de la primera edición de Top Voices a la ONG Planificá tu futuro, que apoya la educación en Argentina, poniendo énfasis en la educación financiera y la preparación para el trabajo. "En esta segunda edición perseguimos ese mismo objetivo y buscamos ampliar el espectro de las ONG a las que les podemos brindar nuestro apoyo, con la finalidad de aportar, sumar, motivar, generar mejora y ayudar en la formación de mejores personas, mejores líderes y por lo tanto, mejores organizaciones”, detalla Fedio.

Para esta segunda edición de Top Voices se sumaron al equipo dos embajadoras: Laura Méndez, -consultora especializada en

comunicaciones y negocios- y Graciela Forani -con una extensa experiencia de dirección ejecutiva institucional-. Ambas tienen la misión de amplificar las voces de os conferencistas a fin de difundir las claves para un liderazgo responsable.

“Esta es nuestra manera de contribuir desde la base: el servicio a los demás. A mí, particularmente, me mueve mucho la evolución y me parece que siempre hay que estar abiertos a los cambios, para mejorar, para crecer y para ayudar a otros desde la experiencia. Así que realizar un evento cuyas temáticas sean de alta relevancia para aquellos a los que les interese el crecimiento y su propio desarrollo profesional: estudiantes, emprendedores, profesionales, ejecutivos, empresarios y líderes de organizaciones sociales y empresariales; y además en el que podamos donar un porcentaje a ONG que se enfocan en la educación, es algo que me genera mucha satisfacción a nivel personal y que espero seguir aplicando de aquí en adelante”, concluye Fedio.

Los datos cave de Top Voices

Esta es la información que tenés que agendar si te interesa escuchar a los línderes de la región.