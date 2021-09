El dato que refleja cómo la pandemia afectó a los estudiantes del último año de la secundaria

Finalizar el secundario, conseguir una fuente de ingresos para poder vivir, comenzar una carrera universitaria, son algunos de los anhelos de aquellos alumnos que han terminado de cursar la secundaria pero, por diversos motivos, no han podido egresar porque deben rendir sus últimas materias.

Para brindarles la oportunidad de cerrar esa etapa de sus vidas, desde Nación presentaron el Plan Egresar: proyecta tu futuro. Este plan, destinado a quienes cursaron el quinto año de la secundaria entre 2016 y 2020, tiene previsto el cursado de “trayectos curriculares” de duración cuatrimestral para poder aprobar las materias pendientes de acreditación. Los “trayectos curriculares” seleccionan, ordenan y combinan los saberes que son prioritarios.

En Mendoza son 52 las sedes que se habilitaron para el Plan Egresar. Foto: Alf Ponce

La cantidad de trayectos curriculares que cada estudiante cursa depende de la cantidad de materias que tenga pendiente de aprobación. Para llevar adelante este plan se han nombrado escuelas como sedes, que son aquellas en las cuales los estudiantes finalizaron de cursar sus estudios secundarios, pero sin obtener el título.

En Mendoza son 52 las sedes que se habilitaron para llevar adelante dicho plan, a las cuales asisten en total 4064 alumnos que buscan egresar. Cabe destacar, que en total eran 10 mil los estudiantes habilitados para acceder al Plan Egresar y también podían solicitar una beca Egresar de $5000 mensuales durante un cuatrimestre, en tanto cumplan con los requisitos estipulados (entre ellos cursar mínimo dos horas reloj semanales).

Debido a la pandemia, los docentes y alumnos el año pasado, y parte de 2021, se vieron obligados a cursar de manera virtual. La no presencialidad en las escuelas llevó a que muchos alumnos de "trayectorias débiles" se vieran afectados y que en muchos casos no pudieran avanzar con sus estudios como el resto de sus compañeros. De esta situación se desprende que, del total de los alumnos inscriptos en Egresar, “casi el 40% son del año 2020”, cuenta a MDZ la magíster en ciencias Patricia Giménez, coordinadora provincial del Plan Egresar y agrega: “Vemos puntualmente que adeudan más materias que los otros años, son chicos que por la pandemia no han podido terminar de rendir”.

“Es muy importante este plan porque muchos chicos necesitan cerrar esta etapa para avanzar profesionalmente ya sea en el trabajo o en los estudios. Muchos no tienen los recursos para preparar las materias. Algunos manifiestan la necesidad de la contención que representa la presencialidad, el contacto cara a cara con el profesor y comparten sus deseos de superación”, cuenta la profesora de historia María Laura Negri, una de las docentes que participa del Egresar en la escuela Paula A. de Sarmiento del departamento mendocino de Maipú.

Si bien las inscripciones para ser parte del programa este año están cerradas, los alumnos que estén interesados en ser parte de este plan para terminar la escuela secundaria, y no se han podido inscribir, podrán hacerlo el año que viene ya que Egresar continuará en 2022.