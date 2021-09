Padres Organizados se movilizan y denuncian que un millón y medio de chicos quedaron fuera del sistema educativo

En una nueva convocatoria bajo el lema “una cinta por la educación” Padres Organizados se presentarán el martes 07 de septiembre a las 18hs en la Casa Rosada pidiendo por la vuelta a la presencialidad en los niveles iniciales, primarios y secundarios.

Débora Vasallo es una de las representantes de Padres Organizados, movimiento que ya está presente en 22 de las 24 jurisdicciones y en conversación con MDZ explicó los motivos principales de la nueva convocatoria. “En primer lugar y como eje más importante de la convocatoria es dar visibilidad al millón y medio de chicos que quedaron fuera del sistema educativo, que se desvincularon de la escuela y que no hay ningún plan específico concreto que plantee el gobierno de cómo van a hacer para que esos chicos se revinculen”.

Además, la madre y socióloga, sostiene que el anuncio acerca de la presencialidad completa se encuentra muy limitado en la práctica inclusive en CABA, esto se debe a que por ejemplo hay muchas escuelas en donde la condición edilicia o la argumentación por parte de las conducciones de las escuelas es que no se puede implementar la presencialidad completa debido al hecho de que no se pueden garantizar la distancia mínima. A su vez en el interior del país, “por ejemplo córdoba y santa fe un 25% de las escuelas no pueden garantizar esa distancia mínima que habilitó el consejo federal de educación de 90cm dentro del aula entre chico y chico”.

Acompañanos a llevar#UnaCintaPorLaEducación

uD83DuDCC6 Martes 07/09

? 18 hs

uD83DuDCCD Casa Rosada

uD83CuDF97 por cada chico desvinculado

uD83CuDF97 por cada burbuja que los alejó del aula

uD83CuDF97por cada contenido perdido.

#AbranLasEscuelas@osvaldobazan @LadyAAmado pic.twitter.com/Z1cSuj21d5 — Padres Org Federal (@PadresOrgFed) September 1, 2021

El movimiento también alerta sobre el informe recientemente presentado por el observatorio de la presencialidad. En este informe oficial del ministerio de educación nacional se planteó que en Argentina se dictaron 165 días de clases presenciales en 2021. “En primer lugar la cantidad de días de clases presenciales fueron 110” asegura Débora Vasallo mientras sostiene que en el único lugar en el que pudo haberse dado es en CABA ya que el resto de las jurisdicciones del país se adhirieron al DNU que inhabilitó las clases presenciales a partir de abril.

Por otro lado la referente del movimiento se refirió al lema de la convocatoria, Una cinta por la Educación, la cual alude a la vieja costumbre de atarse una cinta en el dedo en forma de recordatorio. Desde esta mirada se invita a todas las personas que se acerquen el martes 7 de septiembre a las 18 horas a “atar una cinta de color al vallado de la Casa Rosada y dar visibilidad y recordarle al gobierno nacional y a los estados provinciales que ese pendiente que tienen y no le están dando respuesta necesita una solución”.